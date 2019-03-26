Taciz sanığı imamın tutuklanmamasına tepki

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Adana’nın Pozantı ilçesinde 4 yıl önce cinsel istismara uğrayan E.S. adlı çocuğun davasında sanık olarak yargılanan imam M.D’nin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Duruşma öncesi platform adına yapılan açıklamada konuşan Elmas Kara, olayın, Ortaokul Öğrencisi E.S’nin yaşadıklarını yurt müdürü ve rehber öğretmene anlatmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Tarsus 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklanan imam M.D’nin, 2’nci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığına vurgu yapan Kara “Uzman psikoloğun E.S’nin beyanlarının güvenilir olduğunu belirtmesine, tüm delil ve raporlara rağmen sanığın yeniden tutuklanması talebi reddedilerek, sanığın işlediği suç görmezden gelinmiştir” dedi. Sanığın hiçbir duruşmaya katılmamasına rağmen tutuksuz yargılanmasını eleştiren Kara “Mahkeme başkanı, ertelemeyi duyunca isyan eden aileye alay eder gibi ‘Beraat kararı bile çıksa suçsuz olduğunu göstermez’ demiştir. İşletilmeyen ve istismar suçlarını görmezden gelen adalet sistemine hesap soruyoruz; tüm taleplere ve delillere rağmen hâlâ tutuklu yargılanmayan sanık kimler tarafından, ne şekilde korunmaktadır? M.D, derhal tutuklanmalıdır ve bu olayda sorumluluğu olanlar hesap vermelidir” dedi. Kadınlar, 29 Mart’taki duruşmaya da katılım çağrısı yaptı. (Mersin/DHA)