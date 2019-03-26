Cemal Çoban’dan Genel-İş’e ziyaret: İşçiler kendi adayını desteklemeli

Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban, seçim çalışmaları kapsamında DİSK/Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesini ziyaret ederek destek istedi. Çoban, kendisini karşılayan Şube Başkanı Ahmet Arıkan’ı yöneticileri ve temsilcileri yeni görevlerinden dolayı kutladı ve başarılar diledi.

Cemal Çoban, “Sendikal alanda işçilerin bilinçliliği, örgütlülüğü ve mücadelesi üzerinden gelen yöneticiler olmanız tüm işçilerin kazanımıdır. Ben de sizin bu mücadelenizden güç alarak bağımsız meclis üyesi adayı oldum. Kartal Belediyesinde işçilerin yüzde 95’i Genel-İş Sendikasında örgütlü. Bu seçimde işçi arkadaşlar oylarını emanet olarak bana verecekler” dedi.

Kartal Belediyesi işçilerinin belediye meclisinde temsilcisi olmadığına dikkat çeken Çoban, “Bu eksikliği bu dönem işçiler gidermediği için; Siz işçilere layık olmaya çalışarak bu görevi ben yerine getirmeye çalışacağım” dedi.

İŞÇİLER HER ALANDA KENDİLERİNİ YÖNETMELİ

“İşçiler sendikalarında örgütlenip, kendilerini yönettikleri gibi belediyelere de sahip çıkıp yönetmelidir” diyen Çoban, “Belediye başkanları ve bürokrasisi siz işçiler karşısında kapitalist sistemin temsilcileri olarak duruyor. Sendika olarak bunlara karşı işçilerin hakları için mücadele etmek sendika olmanızın gereğidir. Belediye meclislerindeki işçi üyelerle ise hem bu mücadeleyi büyütmeli hem de yönetmeyi öğrenmeli işçiler. Çünkü geleceğin halkçı belediyelerini tamamen biz işçi ve emekçiler yöneteceğiz. İşçilerin kendilerini yaşamın her alanında örgütleyecekleri ve yönetecekleri iktidarları için mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Meclisinde işçilerin sözcüsü olacağını söyleyen Çoban, “Düzenli toplantılarla hep birlikte kararlaştırdığımız kararları savunan ve hayata geçmesi için mücadele eden bir sözcü olacağım. İşçi sınıfının bakışıyla sorunlara yaklaşacağız. Çünkü, sokakları en iyi bilen dış temizlik işçileri, imar durumunu en iyi bilen emekçi memurlar. İşçilerin bakışı olmadan Kartal yönetilemez” dedi.

BAŞARINIZ BİZ İŞÇİLERİN BAŞARISI OLACAK

Şube Başkanı Ahmet Arıkan, ise “Cemal Hoca ben sizi Kartal’daki işçi ve emekçilerin mücadelesi içinden tanıyorum. Söyledikleriniz gerçekten çok önemli. İşçilerin kendi organları üzerinden kendi kendilerini yönetmesi bizim de şiarımız. Sendikada bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşçiler her yerde kendilerini örgütlemeli. Örneğin bizi küçümseyen ve aşağılamaya çalışan belediye bürokrasisi; yönetmeyi rant yaratma olarak gördüğü için yönetemediğinden, sıkıştığı her yerde biz işçileri halkın önüne yem olarak atmaya çalışmaktadır” dedi.

Belediye bütçelerinin işçilerin denetimi dışında tutulduğunu söyleyen Arıkan, “Müteahhitlere her zaman para bulan belediyeler, biz işçiler söz konusu olduğumuzda bütçe sıkıntısını öne çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla halkı esas alan bir belediye yönetimi için biz işçiler ve sendikalar mutlaka yönetmeye de talip olmalıyız. Evet, bu dönem kendi içimizde çıkardığımız bir adayımız olmadı. Ancak dediğiniz gibi önümüzdeki dönem bunu gerçekleştireceğiz. Çalışırken görev ve sorumluluklarımızı işçiye yakışır biçimde yerine getirdiğimiz gibi belediyelerin doğru yönetilmesi için de işçi ve halk adına müdahale eden bir sendika olacağız. Sendika olarak işçi ve emekçiden yana olan tüm adayları önemsiyor ve kendimiz olarak görüyoruz. Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Başarınız biz işçilerin başarısı olacaktır” dedi.

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Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban işçilere seslendi