Hugo Boss’ta 3 ayda 150 işçi işten atıldı

Metehan UD

İzmir

Hugo Boss fabrikasında işçi kıyımı sürüyor. Son 3 ayda 25’i sendika üyesi 150’den fazla işçi işten çıkarıldı.

Sendikal haklara karşı hukuksuz tutumu uluslararası kuruluşların raporları, mahkeme kararları ve İŞKUR tarafından da ortaya konulan Alman markası Hugo Boss’un İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de (ESBAŞ) kurulu bulunan fabrikasında işten çıkarmalar devam ediyor.

Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikasının örgütlenme çalışması yaptığı fabrikada, 2011 yılından bugüne yüzlerce işçi işten çıkarılırken sadece 2019’un ilk 3 ayında 25’i sendikalı olmak üzere 150’den fazla işçinin sözleşmesine son verildi. İşten çıkarılan işçiler arasında fabrikada uzun yıllardır çalışan ve fabrika yönetimine bildirilen sendika temsilcileri de bulunuyor. Çıkarılan işçilerin savunmaları bile alınmazken çıkarmalara gerekçe olarak performans düşüklüğü, işçilerin psikolojisini bozma ve işyerine zarar verme gibi gerekçeler var.

‘RAPORUMA RAĞMEN YERİMİ DEĞİŞTİRMEDİLER’

Çıkarılan Ergin Yıldız 14 yıllık Hugo Boss işçisiydi. İlik düğme operatörü olarak çalışan Yıldız, sendika temsilcilerinden biri. 13.5 yıldır çalıştığı bölümden alınarak başka bölüme sürgün edildiğini ifade eden Yıldız, “Kolumdaki rahatsızlık doktor belgeli olmasına rağmen beni verimimin daha düşük olduğu bir bölümde çalışmaya zorladılar. Ütü yapamaz raporum vardı. Eski bölüme geçmek istediğim halde yerimi değiştirmediler. Son olarak verimimin düşüklüğünü gerekçe göstererek işten çıkardılar. Sürekli göz hapsindeydim, diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Sürekli sorularla baskı altında tutmaya çalışıyorlardı. Hugo Boss sendikalı işçilerle uğraşmaktan vazgeçsin, sendika er ya da geç girecek. İşçi arkadaşlarımızın emeklerine, örgütlenme haklarına saygı duysunlar” dedi.

‘DİSİPLİN SÜRECİ İŞLETİLMEDEN ÇIKARILDIM’

Yedi yıllık Makine Operatörü Selçuk Erkan da örgütlenme gerekçelerini anlatarak şunları söyledi: “Sendikalı olarak çalışan işçilerin koşulları daha iyiydi. Biz de o şartları işyerinde sağlayabilmek için TEKSİF’e üye olduk. Fabrikada da sendikalı olanlara düşman gözüyle bakıyorlar. Başka bir işçinin ifadesini gerekçe göstererek ortada herhangi bir belge olmadan savunmam istenmeden, disiplin süreci işletilmeden işten çıkarıldım. Fabrikanın kararının mahkemeden geri döneceğini düşünüyorum.”

‘SENDİKAYA TAHAMMÜLLERİ YOK’

Dokuz yıllık Hugo Boss İşçisi Özcan Keser de “Aktif sendika çalışmaları yapıyorduk. Fabrikada örgütlenme özgürlüğünden bahsediyorlar ama en ufak bir adımda karşımıza çıkıyorlar. Yaşadığımız herhangi bir sorunda fabrikada işçinin yanında duran birilerinin olması gerekiyor. Sendikaya sadece maaş olarak bakmamak lazım, aynı zamanda iş güvencesi demektir. Dolaylı olarak baskı görüyorduk. Mesaiye kalmayınca hemen dışlanıyorduk, çalışma hayatımızı da olumsuz etkileniyordu. Beni işyerine zarar vermekten dolayı işten çıkardılar. Hatalı kesimi gerekçe gösterdiler ama o hata telafisi olan bir şeydi ve depolandı, gönderildi. Zarar oluşmadı. En ufak bir soruna tahammülleri yok. İşçileri işiyle tehdit etmekten vazgeçsinler. Sendika anayasal bir haktır” dedi.