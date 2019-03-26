26 Mart 2019 17:30

İnşaat İşçisi Muhtar Adayı Utlu: Mahallemizi birlikte yöneteceğiz

Elmadağ Yenice Mahallesi’nde yıllardır inşaat işçiliği yapan Cevat Utlu, halkçı bir yönetim için muhtarlığa aday oldu.

İnşaat İşçisi Muhtar Adayı Utlu: Mahallemizi birlikte yöneteceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Derya KAYA
    Ankara

    Ankara’nın Elmadağ ilçesi Yenice Mahallesi’nin yıllarca inşaat işçiliği yapmış Muhtar Adayı Cevat Utlu, daha yaşanılabilir bir mahalle ve halkçı muhtarlık için aday. Mahallerinde daha önceden ‘Babadan oğula geçen’ muhtarlık anlayışı olduğunu anlatan Utlu, Elmadağ’ın Ankara’ya çok yakın olmasına rağmen çok fazla sorunu olduğunu, sorunları mahalle sakinleri ile birlikte çözmek için aday olduğunu söyledi.

    Elmadağ’ın 1400 nüfuslu Yenice Mahallesi’nde yıllardır inşaat işçiliği yapan ve 50 yıldır bu mahallede yaşayan Muhtar Adayı Cevat Utlu ile konuştuk.Yerel yönetimlerde halkçı muhtarlığı anlatmak, daha yaşanılabilir bir mahalle  için yola çıktığını belirten Utlu, “Daha önceden mahallemizde babadan oğula geçen bir muhtarlık anlayışı vardı. Muhtarların ikametgah alma, adres bildirme gibi resmi evrak işi dışında farklı bir yöntemi yoktu. Biz kararları mahalleli ile birlikte alacağız. Bu yüzden ‘Kendimiz seçelim, kendimiz yönetelim’ diyoruz” şeklinde konuştu.

    ‘ANKARA’YA ÇOK YAKIN AMA SAĞLIK OCAĞI YOK’

    Elmadağ’ın Ankara’nın çok yakınında olmasına rağmen çok fazla sorunu olduğunu anlatan Utlu, mahallerinde sağlık ocağı, tuvalet, bankamatik bulunmadığını, okulların önünde çocukların güvenliğinin sağlanamadığını, yolların düzgün olmadığını, kültür faaliyetlerinin bulunmadığını söyledi. Bugüne kadar mahallelerinde sokağa hitap edecek hiçbir çalışmanın yapılmadığını belirten Utlu, seçilmesi halinde sokak temsilcilerinin seçileceğini ve eksiklikleri, sorunları birlikte muhtar evinde tartışarak çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını söyledi.

    ‘KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ’

    Elmadağ’da kadınların en fazla şiddetten ve sığınmaevi olmayışından şikayetçi olduğunu belirten Utlu, “Kadınların sorunlarıyla ilgili ve şiddete karşı çalışmalar yapacağız. Kadın dayanışma derneği kuracağız, çocuklarla etkinlikler düzenleyeceğiz. Sosyal haklardan mahrum insanların sorunlarının çözümü için birlikte harekete geçeceğiz. Ayrıca mahallemizdeki hayvanlarla ilgilenecek, onların sesi olacağız” dedi. Kadınların bugüne kadar mahallelerinde hiçbir göreve gelmediğini söyleyen Utlu, kadın azaların da olduğunu ve mahalleyi birlikte yönetecekleri bir anlayışı mahalleye getireceklerini söyledi.

    ‘MAHALLEMİZDE BİR İLK OLACAK’

    Sabah erken saatlerde kalkıp muhtarlık çalışmasına başlayan Utlu, sabahları işçi duraklarında, sonrasında ise kahvelerde, cami önlerinde, ev ziyaretlerinde insanlarla tek tek görüştüklerini belirtti:

    “Onların sorularına, sorunlarına dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışıyoruz. Elmadağ’daki siyasi partileri de dolaştım, diğer muhtar adaylarıyla görüştüm. Halkın adayıyım, bu işi başaracağımıza inanıyorum. İlk defa mahallemizde mahalleli ile birlikte her şeyi birlikte planlayacak bir anlayışı birlikte hayata geçireceğiz.”

    Emek Partisi Elmadağ İlçe Başkanı da olan Utlu, mahallenin de kendisinin adaylığına olumlu baktığını söyledi. Utlu, “Çalışma yürütürken çok fazla sorun hakkında konuşuyoruz. Mahalleli ‘Bundan önce bir şey görmedik, inşallah olur’ diyor. Bir siyasi partinin ilçe başkanı olduğumu ve önceden mücadele içerisinde olduğumu biliyorlar ve söylediklerimizi yapacağımıza inanıyorlar” dedi.

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