Lösemi hastası Öykü Arin için Twitter’dan kampanya

Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için gerekli olan ilik henüz bulunamadı. Öykü Arin için bu akşam saat 20.00'da Sağlık Bakanlığını harekete geçirmek için Twitter’dan @oykuarineumutol hesabı üzerinden kampanya başlatılacak.

Twitter'dan başlatılacak kampanya ile 3 ayda toplanan 150 bin kök hücre numunesinin daha hızlı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi amaçlanıyor.

Minik Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı konuyla ilgili olarak "Sevgili dostlar bu akşam saat 20:00'de Twitter etkinliği gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istiyoruz. İlk twit @uykuarineumutol hesabından atılacak. Twitte paylaşılan hashtag etiketleri kullanarak bize katılın. Umudumuzu büyütelim!" açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: @oykuarineumutol hesabından alınmıştır.

Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun