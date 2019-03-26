Lösemi hastası Öykü Arin için Twitter’da kampanya başlatıldı

Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için gerekli olan ilik henüz bulunamadı. Öykü Arin için bu akşam saat 20.00'da Sağlık Bakanlığını harekete geçirmek için Twitter’dan @oykuarineumutol hesabı üzerinden kampanya başlatıldı.

Kampanya ile 3 ayda toplanan 150 bin kök hücre numunesinin daha hızlı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi amaçlanıyor.

#ÖyküArineUmutOl, #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı hastagi ile yüzlerce paylaşım yapıldı. (HABER MERKEZİ)

Bir dakikanızı çalmama izin verin, zira çok önemli..

Lösemi hastası cânım Öykü Arin için zaman daralıyor ve zamanı umudu yükselterek yavaşlatmak elimizde.

Hadi arkadaşlar ! Haydi @saglikbakanligi #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/EhkPj3hRco — Acerakis (@Acerakis) 26 Mart 2019

On binlerce insan seferber oldu, kan verdi kök hücre bağışçısı oldu.

Fakat yüz binin üzerinde insanın verileri henüz sisteme girmiş değil.



Bu insanlar, çocuklar direniyor;

fakat düşündüğünüz kadar çok zamanları yok!#ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/9LUaRqHm2j — Çağdaş Yazıcı (@cagdasyazici) 26 Mart 2019

Öykü Arin ve tüm bekleyen hastalar için soruyoruz: 150 bine yakın kişinin kan örneklerinin akıbeti ne oldu? #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı @saglikbakanligi @drfahrettinkoca #ÖyküArineUmutOl pic.twitter.com/pLJzWK3HJD — Sevda Karaca (@sevdakaraca) 26 Mart 2019

Donör ol Umut ol çağrımıza yanıt verenler eşleşmenin olup olmadığını bilmek istiyor. @saglikbakanligi ‘ni harekete geçmeye çağırıyor ve sesleniyoruz; #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/vUJXqjTNAX — Öykü Arin'e Umut Ol (@oykuarineumutol) 26 Mart 2019

Fotoğraf: @oykuarineumutol hesabından alınmıştır.

Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun