Lösemi hastası Öykü Arin için Twitter’da kampanya başlatıldı
Lösemi hastası Öykü Arin için Twitter'da başlatılan kampanya ile Sağlık Bakanlığına kök hücre numunelerinin daha hızlı incelenmesi çağrısı yapıldı.
Fotoğraf: Eylem Şen
Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için gerekli olan ilik henüz bulunamadı. Öykü Arin için bu akşam saat 20.00'da Sağlık Bakanlığını harekete geçirmek için Twitter’dan @oykuarineumutol hesabı üzerinden kampanya başlatıldı.
Kampanya ile 3 ayda toplanan 150 bin kök hücre numunesinin daha hızlı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi amaçlanıyor.
#ÖyküArineUmutOl, #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı hastagi ile yüzlerce paylaşım yapıldı. (HABER MERKEZİ)
26 Mart 2019
Bir dakikanızı çalmama izin verin, zira çok önemli..— Acerakis (@Acerakis) 26 Mart 2019
Lösemi hastası cânım Öykü Arin için zaman daralıyor ve zamanı umudu yükselterek yavaşlatmak elimizde.
Hadi arkadaşlar ! Haydi @saglikbakanligi #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/EhkPj3hRco
On binlerce insan seferber oldu, kan verdi kök hücre bağışçısı oldu.— Çağdaş Yazıcı (@cagdasyazici) 26 Mart 2019
Fakat yüz binin üzerinde insanın verileri henüz sisteme girmiş değil.
Bu insanlar, çocuklar direniyor;
fakat düşündüğünüz kadar çok zamanları yok!#ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/9LUaRqHm2j
Öykü Arin ve tüm bekleyen hastalar için soruyoruz: 150 bine yakın kişinin kan örneklerinin akıbeti ne oldu? #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı @saglikbakanligi @drfahrettinkoca #ÖyküArineUmutOl pic.twitter.com/pLJzWK3HJD— Sevda Karaca (@sevdakaraca) 26 Mart 2019
Donör ol Umut ol çağrımıza yanıt verenler eşleşmenin olup olmadığını bilmek istiyor. @saglikbakanligi ‘ni harekete geçmeye çağırıyor ve sesleniyoruz; #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı pic.twitter.com/vUJXqjTNAX— Öykü Arin'e Umut Ol (@oykuarineumutol) 26 Mart 2019
Donör bekleyen Öykü Arin'den çağrı: Korkacak bir şey yok iyileşiyorsun
Öykü Arin’e ve ihtiyacı olan tüm çocuklara umut olabilirsiniz