Biyokütle enerji santraline karşı süren nöbet kazanımla bitti

Bursa’da yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin iptali istemiyle açılan 3 ayrı davadan ikincisinde de yürütmeyi durdurma kararı çıkması Karaağız’da sevinçle karşılandı. Mahalleli, yapı ruhsatı için açtıkları davadan da umutlu olduklarını söyledi.

Mahalleli adına konuşan Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Korkmaz, tek geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Korkmaz, “Aylardır nöbet tutarak kurulmak istenen santrale karşı direnmekteyiz. Köyümüzün havası temiz, çevresi ormanlarla kaplı. Biz bu güzelliği korumak için mücadele ediyoruz. Santralin yapılmaması için sonuna kadar çabalayacağız. Nöbet tutarken, hukuki mücadelemizi de ihmal etmedik. Açtığımız 3 davanın şu ana kadar 2’si bizim lehimize sonuçlandı. İki davada da yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme kararında, yöre halkının tarım ve hayvancılık yaptığını, santralin bunları olumsuz etkileyeceğini, santral kurulursa su bulmakta sıkıntılar yaşanacağını, bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği yer aldı. Biz burada çocuklarımızın geleceğini savunuyoruz.” dedi. (Bursa/DHA)