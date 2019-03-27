Kocaeli’de 3’üncü seçenek Reyhan Başaran

Arzu YALÇIN

Kocaeli

Yerel seçimler pazar günü yapılacak. Kocaeli’de seçmenler oylarını kullanacak. 1 milyon 344 bin 565 seçmenin, 3 bin 625 sandıkta oy kullanacağı Kocaeli’de 15 yıldır büyükşehir belediyesi de dahil 13 belediyenin tamamını elinde bulunduran AKP’nin bu seçimden nasıl bir sonuçla çıkacağı ise en çok merak edilen soru. Zira ekonomik krizin sonuçlarının derinden hissedildiği emek kenti Kocaeli’de bu tablonun değişip, değişmeyeceği, işçilerin bu seçimde nasıl bir tutum alacağı her kesimce tartışılıyor. Şunu söylemek mümkün; işten atmalar, ücretsiz izinlerle krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışıldığı kentte yaşam koşulları ağırlaşan emekçiler hoşnutsuzluklarını önceki seçimlere göre daha yüksek sesle ifade ediyor. Bu hoşnutsuzluğun sandığa nasıl yansıyacağı ise belirsiz. Belirsizliğin nedeni ise önceki seçimlerde AKP-MHP blokunu desteklemiş emekçilerde sandığa gitmeme eğilimin ağır basması. “Seçenek” yok tartışmaları eşliğinde ortaya konulan bu eğilimin ise sadece Cumhur İttifakını destekleyen emekçiler tarafından zikredilmediğini de belirtelim. CHP’nin İYİ Parti ile gerçekleştirdiği Millet İttifakını benimsemeyen, Büyükşehir ve Körfez ilçe gibi CHP tabanının güçlü olduğu yerlerde de sandığa gitmeme eğilimi azımsanmayacak bir emekçi tarafından dile getiriliyor.

Emekçilerden yana bir tutum almayan, işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlar karşısında bir çözüm üretemeyen ‘O kötü, ben iyiyim’in ötesine geçmeyen tartışmaların kuşkusuz emekçiler açısından bir “seçenek” olması mümkün değil. Sermaye ve onun saldırıları karşısında net bir sınıfsal tutum ortaya konmadıkça, emekçi sınıflardan kendi çıkarına bir tutum almasını beklemek de çok gerçekçi değil kuşkusuz. O açıdan işçiler, emekçiler bu seçimde nasıl bir tutum alacak sorusunun yanıtı kendi sınıfının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yerel yönetim anlayışı tartışması onlara ulaştıkça diye verilebilir esasen.

İŞÇİLER SEÇENEKSİZ DEĞİL

Bu açıdan; Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, partisi Emek Partisi YSK eliyle seçimlere sokulmadığı için bağımsız olarak adaylığını koyan Reyhan Başaran’ın açtığı demokratik ve halkçı yerel yönetim tartışması ve bu tartışmanın ortaya çıkardığı sonuçlara bakmak gerek diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak işçi durakları, fabrika önleri ve emekçi mahallelerinde seçim çalışması sürdüren, emekçilerle birebir temas kurmak için deyim yerinde ise arı gibi çalışan Başaran’ın açtığı tartışma değdiği işçilere “Seçeneksiz değiliz” dedirtebiliyor.

İşçi ve emekçilerin halk meclisleri ile doğrudan yönetime katıldığı, karar alma mekanizmalarında söz sahibi olduğu ve denetleyebildiği, görevini yapmayan belediye başkanını geri çağırma hakkının olduğu bir yerel yönetim anlayışı tartışması emekçiler için hem yeni, hem de olması gereken olarak tarif ediliyor. Gittiği her yerde ilgi ile dinlenen, çokça soru ile karşılaşan Başaran’ın “Belediye başkanı bu kentteki en nitelikli işçiden daha fazla maaş almamalı” sözü ise en kabul gören söz. Öylesine ki, Rizeli olduğunu, 3 dönemdir AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir işçi sadece bu sözü nedeniyle tereddüt etmeden Başaran’a oy vereceğini söyleyebiliyor. “Bizim gibi yaşamayan bizim derdimizi ne bilir” diyebiliyor.

Kendisinden sadece oy istenen, seçim sonrası her türden talebi görmezden gelinen, yok sayılan emekçiler için halk meclisleri ile yönetime doğrudan katılma öylesine yeni bir tartışma ki, Başaran bunu her ifade ettiğinde “Tabii öyle olmalı, seçim öncesi canım cicim, seçim sonrası yüzümüze bile bakmıyorlar” sözleri yükseliyor emekçilerden.

Kocaeli’de büyükşehir belediyesi seçimlerinde 11 aday yarışıyor. Bu adaylar arasında “Demokratik halkçı bir yerel yönetim” tartışması sürdüren, “Taşeron çalışma ve özelleştirmeler son bulacak” diyen, “Belediyeler kâr amacı güdemez, kamu tüzel kişilikleridir” diyen tek aday Başaran. Böyle olduğu için de açtığı tartışmaya Kocaeli yerel basını da tepkisiz kalamıyor. Daha sabah gün ışımadan çalışmaya başlayan tüm eşitsiz koşullara rağmen 12 ilçenin 12’sine de ulaşmaya çalışan Başaran’ın bu temposu görmezden gelinemiyor. 11 aday yarışsa da seçim sadece Cumhur ve Millet İttifakı arasında geçiyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılan kentte “3. bir seçenek de var” dedirtebiliyor. İşçilerin kendi adayları Başaran için direniş alanından, fabrikalardan seçim fonuna yaptıkları destek herkes için haber olabiliyor. Daha düne kadar “işçi durakları” diye bir kavramdan haberdar olmayan Cumhur ve Millet İttifakı adayları sabah işçilerin elini sıkmak için birbirleri ile yarışa girebiliyor. Başaran kadar aşina olmadıkları duraklarda sempati toplamak için işçilere dağıttıkları çay, simit, çorba ise işçiler açısından”Yav siz bu işi yanlış anlamışsınız” demekten öteye gitmiyor.

BAŞARAN EŞİTSİZLİĞE RAĞMEN İŞÇİLERE ULAŞIYOR

Kocaeli pazar günü sandık başına gidecek. 10 Şubat’ta adaylığı ilan edilen Başaran’ın o günden bu yana sürdürdüğü tartışmanın kentteki emekçiler için “Yeni ve olması gereken” diye tarif edildiğini söylemek mümkün. Başaran tüm eşitsizliklere rağmen işçilere ulaşmaya, demokratik halkçı bir yerel yönetim anlayışını anlatmaya gayret ediyor. Temas ettiği kişi arttıkça bu tartışmanın büyüyeceğini söylemek mümkün. Lakin bir şeyin altını çizmeden bu yazıyı da bitirmeyelim. Başaran’ın açtığı halkın doğrudan yönetime katılımı, halk meclisleri tartışması öylesine bir etki yaratmış durumdaki AKP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül bile gittiği mahallelerde emekçilere “halk meclisleri” kuracağız demek zorunda kalıyor. Ya da AKP Derince Adayı Zeki Aygün “Halka sormadan karar almayacağız” diyor! Ne demişler, söyleyene değil söyletene bak. Son cümle, Başaran her halk toplantısını “Sonuç ne olursa olsun. 1 Nisan sabahı aynı inanç ve kararlıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” sözleri ile bitiriyor. Emekçilere birlikte karar alma, halk meclisi sözü veren AKP’li adaylara duyurulur, emekçilerin soluğu her daim ensenizde olacak gibi duruyor.

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