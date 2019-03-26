Aslandoğan: Halktan yana belediyeciliği birlikte başarabiliriz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde işçilerle buluştu. İşçiden, emekçiden yana bir belediyecilik için aday olduğunu anlatan Aslandoğan, "Seçilirsek maaşımız kalifiye bir işçinin maaşını geçmeyecek, oluşturacağımız işçi meclisleri, halk meclisleri aracılığıyla halkın başkanı geri çağırma hakkını kullanarak görevden alma olanağı sağlanacak. Ayrıca halktan saklayacak hiçbir şeyimiz olmayacağı için belediyenin gider-gelirleri de şeffaf bir şekilde halka açık olacak" ifadelerini kullandı.

“EMEKTEN YANA BİR BELEDİYECİLİK MÜMKÜN”

Ülke genelinde kutuplaşmanın körüklendiğine ve beka sorunu varmış gibi algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Aslandoğan, "Bu mesele sağ-sol meselesi değil, biz seçilirsek Kayseri'yi mi satacağız? Şehrin anahtarını dış güçlere mi vereceğiz?" diye sordu. Halktan, emekten yana bir belediyeciliğin mümkün olduğunu da belirten Aslandoğan “Bunu hep birlikte başarabiliriz” diyerek işçilerden destek istedi.

Yemek molasında olan işçilerle yapılan ve ilginin yoğun olduğu söyleşide işçiler de sorunlarını anlattı. Daha önce AKP'ye oy verdiğini belirten bir işçi “Bu seçimde benden oy alamayacaklar, hatta evde 6 oyumuz var hiçbirini alamayacak” dedi. Başka bir işçi ise “Ben MHP'liyim. 15 Temmuz'dan sonra her şeyin düzeleceğini düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Daha da kötüye gidiyor” dedi. Partili cumhurbaşkanlığı fikrini yanlış bulduklarını belirten işçiler ziyaret edilmelerinden memnun olduklarını söyleyerek, oy kullanmayı düşünmediklerini ama bağımsız aday olduğu için Aslandoğan'ın adaylığını değerlendireceklerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

ORTAK MÜCADELE ETMELİYİZ

Bir başka fabrika işçilerine yapılan ziyarette görüşünü belirten bir işçi, “Bugüne kadar hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyordum. Ama bağımsız olduğu için düşüneceğim.” dedi. İşçinin, emekçinin çıkarlarını gözeten bir belediyecilik tarif ettiklerini söyleyen Aslandoğan ise ortak mücadele ve birlikte hareket etme gerekliliğini vurguladı. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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