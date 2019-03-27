"İlk defa oy vereceğim bilinçli sandığa gideceğim"

Kayseri’den bir lise öğrencisi

Merhabalar…

18’i yeni doldurmuş, lise son sınıfa giden bir öğrenci olarak bu mektubu yazıyorum…

İlk defa oy kullanmanın heyecanıyla, benim gibi ilk oyunu kullanacak arkadaşlarıma birkaç sözüm olacak. Oyumu doğru kullanmam gerektiğini biliyorum. Yaklaşık bir yıl önce tanıdım Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’ı…

Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağımsız başkan adaylığını koymuş olduğunu öğrendim. Diğer adayların seçimlerde söylediklerini inceledim. Sonra bağımsız adayın…

Gençlerin ihtiyaçlarını en samimi şekilde konuşan, gelecek kaygısını en iyi anlatan olduğunu düşündüm. Diğer partilerin seçimlerde billboardlarda bir sürü afişini gördüm. Kafamı nereye çevirsem seçim afişi, daha çok AKP’nin… Gözlerim bağımsız adayın afişini aradı. Billboardlarda yok… Özellikle sordum, “seçim yardımı” almadıklarını söylediler. Kendi imkanları ile çalışma sürdürdüklerini belirttiler. Ama her yere, boş dükkanlara afiş yapılıyordu.

Ben de bağımsız adayın seçim çalışmalarına katıldım. Mahalle mahalle, sokak sokak gezmeye çalıştım. Ev ziyaretlerine gittik ve gittiğimiz her yerde o kadar iyi karşılandık ki çok etkilendim. Kararımı orada verdim…

Hak, hukuk, adalet için halkın da sesinin dinlenilmesi için tercihim Eylem Sarıoğlu Aslandoğan oldu. İlk oy kullanacak arkadaşlarımın da oyunu vereceği yerin bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler…

Kayseri | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan üretici köylü ve kadınlarla buluştu