"Oy vermeyecektim şimdi bağımsız adaya oy topluyorum"

Kayseri’den bir işçi

Merhabalar Evrensel gazetesi okurları…

Ben köyden şehre göçmüş, iş ve ev arasında mekik dokuyan binlerce işçiden sadece bir tanesiyim. Yerel seçimler gelip çatınca, büyükşehiri şu parti almış, Kocasinan ilçesini öteki parti şu kadar farkla almış umurumda değildi. Bizi düşünen bizi düşündüğünü zannettiğimiz bir parti ve hiçbir şahıs yoktu. Oy vermek, sandığa gitmek aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yerel yönetimden ne beklemeliydim bunu da tam olarak bilmiyordum.

Tek bildiğim AKP iktidarının zorladığı bir yaşamsal mücadeleyi hayat diyerek yaşıyor ve yarına dair tek bir umudum kalmıyordu. Tiyatronun yerini unutmuş kütüphanenin önünden geçemez olmuş en son kitap okuduğum tarihi unutmuştum. Sonra büyükşehire bağımsız adaylığını koyan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’ı sosyal medya da takip etmeye başladım. Bir insan bir insanın umutlarına ne kadar etki ederse, o kadar etkili oldu.

Bir videosunda söylemleri beni etkiledi. “Kazanırsam halka hesap vereceğim, kaybedersem hata yaptığı takdirde kazanandan hesap soracağım” dedi. Bu söylemi beni mutlu etti diyebilirim. Bağımsız olmasına rağmen onlarca gençle, işçiyle, kadınla Eylem Sarıoğlu köylere gidiyor, ilçe ziyaretlerinde bulunuyor. İlk defa bir aday zengin mahalleleri haricinde çalışma yapıyordu. Biz işçiler için bu bir sahiplenişti. Kısaca her yere yetişmeye çalışıyor. Kayseri gibi bir yerde bir umut ateşi yakıyor bir sofra kuruyordu.

İşçilerin yoğun ilgisinin olduğu bir toplantıya ben de katıldım. İşçilerin söz hakkı ve denetimi esas alınacak diyordu Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, belki de işçilerin kendi adayı olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Kazanır/kaybeder ama Eylem Sarıoğlu çoktan kazanmış bir başkandır. Dosttur, arkadaştır... Oy vermeyi düşünmeyen bir işçi olarak, şimdi oy topluyorum bağımsız adaya…

Teşekkürler…

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