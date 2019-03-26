HDP'den hükümete çağrı: "Ağırlaştırılmış tecridi sonlandırın"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), açlık grevleri ve yaşanan ölümlerle ilgili Diyarbakır’da olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “İktidara, bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hukuki ve yasal hakların kullanılmasını engellemeyin, 4 yıldır süren mutlak ve ağırlaştırılmış tecridi sonlandırın” dedi.

MYK toplantısı ardından HDP, HDK, DBP ve DTK eşbaşkan ve eşsözcüleri, HDP Diyarbakır il binasında ortak basın basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi(DBP) Eş Başkanı Mehmet Arslan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Bedran Öztürk’te katıldı.

HALK "BURADIYIZ" DEDİ

Ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milyonların Newroz alanlarından 3 net mesaj verdiğini söyleyerek, mesajları şu şekilde sıraladı:

"Kürt halkı başta olmak üzere bütün demokrasi güçleri iktidar tarafından yapılan hakaretlere ve ‘bu topraklarda yeriniz yok’ sözlerine cevap vermiştir. Buradayız, kararlıyız ve umutluyuz; demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış mücadelemizden vazgeçmiyoruz demiştir.

AKP ve MHP faşizmine, tekçiliğine, inkar politikalarına boyun eğmedik ve eğmiyoruz demiştir. Kendi siyasi iradesine sahip çıkmış ve 31 Mart’ta kayyımları geldikleri yere göndereceğinin açık bir işaretini vermiştir.

Tecridi ve yok sayma politikasını kabul etmediğini, etmeyeceğini ve kendini var eden değerlere bağlılığını yeniden yüksek sesle vurgulamıştır.”

"YAŞAMI SAVUNUYORUZ"

Açık grevlerine ve yaşanan ölümlere dikkat çeken Buldan, “Tüm kurumlar olarak, bizler elbette ölümü değil yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz. Nedeni ne olursa olsun kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün mücadelemiz ve çabamız bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır. Bu yüzden bu tarz eylemlerin devam etmemesi için herkese açık çağrımızı yapıyoruz. Gelin zulme karşı yaşamı savunarak mücadele edelim” dedi.

"CENAZELERE YAPILANLAR KABUL EDİLEMEZ"

İktidarın cezaevinde yaşamını yitiren canların cenazeleri karşısındaki tutumu ise hem hukuk ve inanç hem de insani ve ahlaki açılardan kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Buldan, “Cenazelerin ailelerden kaçırılması, ailelerin onayı alınmadan ve defin hakkı gasbedilerek zorla defnedilmesi, dini vecibelerin yerine getirilmesinin engellenmesi büyük bir utanç konusudur. Acı olan ve şaşkınlıkla izlediğimiz odur ki, bazı bakanlar meydan meydan dolaşarak tarihin utanç sayfalarında yer alacak olan bu uygulamalardan övgü ile bahsedebilmektedir” dedi.

"TECRİDİ SONLANDIRIN"

“Ne yaparsanız yapın sorumluluktan kaçamazsınız; devletin koruması altında yaşanan ölümlerin sorumlusu siz yetkililersiniz” diyen Buldan, “Bu süreci hep beraber, tüm toplumun ve halkın sahiplenmesi ile aşabiliriz. Hukuk ve insanlık değerleri açısından İmralı’da aile ve avukat görüşünün bir an önce yapılması gereklidir. İktidara, bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hukuki ve yasal hakların kullanılmasını engellemeyin, 4 yıldır süren mutlak ve ağırlaştırılmış tecridi sonlandırın” dedi.

TÜM KAMUOYUNA ÇAĞRI

Tüm kamuoyuna, halka, demokrat ve vicdan sahibi tüm yurttaşlara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, derneklere, sendikalara, meslek birliklerine de çağrı yapan Buldan, “Sessiz kalmayın, bu konuda bir tek kişinin bile canını ve sağlığını kaybetmemesi için çabalarımıza destek olun. Dayanışma gösterin. Bugün yaşananların yarın daha da olumsuz sonuçlara yol açmaması için sesinizi yükseltin” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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