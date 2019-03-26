AB'nin tartışmalı yeni telif yönetmeliği onaylandı

İsmail Gökhan BAYRAM

İstanbul

Avrupa Birliğinin "Dijital Tek Pazarda Telif Hakları" adlı yeni telif yönetmeliği 274'e karşı 348 oyla onaylandı. Yasanın muhalifleri maddelerin tek tek oylanmasını talep etmişti ancak bu talep 5 oy farkla 312'ye 317 oyla ret edildi.

Yönetmeliğin 11 ve 13. maddeleri(yeni metinde 15 ve 17. maddeler) Internet'te haberler ile bilgi, kültür ve sanat ürünlerinin paylaşımını kökten değiştirecek.

Madde 11, haber kaynaklarına link veren Google Haberler ve benzeri servislerin eğer kaynak ile telif anlaşması yapmamışlarsa tek kelimelik ya da çok kısa alıntılar dışındaki tüm alıntıları yasaklıyor. Fazlasıyla muğlak olan çok kısa ifadesinin ise tanımı yapılmıyor. Bu madde nedeniyle çeşitli haber servislerinin AB ülkelerine hizmet vermeyi durduracağı tahmin ediliyor. Benzer bir yasa nedeniyle 2014’te Google Haberler, İspanya’ya hizmet vermeyi durdurmuştu.

HABER TEKELLERİ YASADAN YANA

Anadolu Ajansının da kurucularından olduğu ve Avrupa’nın büyük ajanslarını kapsayan Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) başta olmak üzere Avrupa’nın büyük medya kurumları yasanın yanında yer almışlardı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise başta yasanın yanında yer alırken üçlü diyalog sürecinden çıkan metnin ardından yasanın büyük yayıncıların gazetecileri sömürmesinin önünü açacağını belirterek yasanın mevcut haline itiraz etmişti.

PLATFORMLAR TELİF İHLALLERİNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Madde 13, kullanıcı içerikleri ile beslenen platformları kullanıcıların telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutuyor ve platformlara telif hakkı ihlallerini engellemek için “yeterli çabayı gösterme” zorunluluğu getiriyor. Bu maddeye karşı ı Change.org'da açılan imza kampanyası 5,15 milyon imza ile platformdaki en büyük kampanyalardan biri olmayı başarmıştı

FİLTRELERİN DÜZGÜN ÇALIŞMAMASI SANSÜRE YOL AÇACAK

Yönetmelikte doğrudan anılmasa da bu maddeyi hayata geçirebilmenin tek yolu Youtube’un Content ID sistemi benzeri yükleme filtreleri. Alanın uzmanları bu filtrelerin düzgün çalışmadığı ve uygulamanın sansüre yol açacağı konusunda filtreler ilk gündeme geldiğinden beri uyarıyor. Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye de söz konusu madde ile ilgili bir açıklama yayımlamış ve maddenin orantısız tepki olduğunu ve sansüre yol açabileceğini belirtmişti.

Yine yönetmelikle güvence altına alındığı iddia edilen telifli içerikler kullanılarak hazırlanan parodi görsellerin bu filtrelere takılacağı da sıklıkla dile getirilmişti.

Yönetmeliğin Avrupa Konseyi tarafından da onaylanıp AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından üye ülkeler en çok iki yıl içinde yönetmeliği kendi yasal sistemlerine entegre edecek.