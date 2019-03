AB'nin tartışmalı yeni telif yönetmeliği AP'de onaylandı

İsmail Gökhan BAYRAM

Avrupa Birliğinin "Dijital Tek Pazarda Telif Hakları" adlı yeni telif yönetmeliği 274'e karşı 348 oyla onaylandı. Yasa üzerindeki düzeltme önerilerinin oylanması talabi ise 5 oy farkla 312'ye 317 reddedildi.

Yönetmeliğin 11 ve 13. maddeleri(yeni metinde 15 ve 17. maddeler) Internet'te haberler ile bilgi, kültür ve sanat ürünlerinin paylaşımını kökten değiştirecek.

Madde 11, haber kaynaklarına link veren Google Haberler ve benzeri servislerin eğer kaynak ile telif anlaşması yapmamışlarsa tek kelimelik ya da çok kısa alıntılar dışındaki tüm alıntıları yasaklıyor. Fazlasıyla muğlak olan çok kısa ifadesinin ise tanımı yapılmıyor. Bu madde nedeniyle çeşitli haber servislerinin AB ülkelerine hizmet vermeyi durduracağı tahmin ediliyor. Benzer bir yasa nedeniyle 2014’te Google Haberler, İspanya’ya hizmet vermeyi durdurmuştu.

Anadolu Ajansının da kurucularından olduğu ve Avrupa’nın büyük ajanslarını kapsayan Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) başta olmak üzere Avrupa’nın büyük medya kurumları yasanın yanında yer almışlardı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ise başta yasanın yanında yer alırken üçlü diyalog sürecinden çıkan metnin ardından yasanın büyük yayıncıların gazetecileri sömürmesinin önünü açacağını belirterek yasanın mevcut halindeki bazı kısımlara itiraz etmişti. Yasanın onaylanmasının ardından IFJ bir açıklama yayımlayarak önerdikleri düzeltmeler yapılmamasına rağmen yasayı desteklediklerini ancak 11. Maddenin 35 nolu gerekçesi(yeni metinde 49 nolu) gibi yayıncılara karşı gazetecilerin haklarını zayıflatacak olan kısımlara karşı çıktıklarını duyurdu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise 3 yıla yaklaşan müzakerelerde IFJ’nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki tüm eser sahiplerinin kendi işlerinin ürettiği gelirden daha adil bir pay alabilmesi için mücadele ettiğini, gazetecilerin üretimlerini kullanarak teknoloji devlerince elde edilen muazzam servetin salt medya şirketleri çıkarına olmayan daha adil bir paylaşımını sağlayacak bir metin için uğraştıklarını belirterek yasanın mevcut haliyle onaylanması ile şimdi hiçbir gazeteciyi bırakmamak için mücadele edeceklerini açıkladı.

Google Avrupa, Twitter hesabından kısa bir açıklama yayımlayarak telif yasasının daha iyi hale getirildiğini ancak hala hukuki belirsizliklerin bulunduğunu ve bunun Avrupa’nın yaratıcı ve dijital ekonomilerine zarar vereceğini savundu.

