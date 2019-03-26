Erzincan’da belediye başkan adayları ve önceki seçimlerin sonuçları

Erzincan, son iki yerel seçimde AKP ve MHP’nin kent merkezi ve ilçeleri aralarında bölüştüğü bir kent. Son iki yerel seçimde Erzincan kent merkezinde AKP’nin belediye başkan adayları yarışı kazandı. Merkez ilçe ile toplamda bütün ilçelere bakıldığında ise son yerel seçimde AKP ve MHP’nin adaylarından başka bir adayın seçilemediği görülüyor.

Erzincan, 31 Mart yerel seçiminde AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı dışında bıraktığı illerden biri. Erzincan kent merkezinde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (Millet İttifakı adayı), Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) de aday gösterdi.

ERZİNCAN’DA HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

AKP : Cemalettin Başsoy

CHP: İsmail Taş (Millet İttifakı)

MHP: Bekir Aksun

SP: Muharrem Altay

BBP: Aşkın Kırık

DSP: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi: Kaya Çetecioğlu

BTP: Muhittin Olçun

TKP: Hüseyin Karabulut

ERZİNCAN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM ERZİNCAN SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ERZİNCAN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ERZİNCAN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ERZİNCAN SONUÇLARI