NASA, kadın astronotlara kıyafet bulamayınca uzay yürüşünü iptal etti

Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle iptal edildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Anne McClain'nin uzayda Christina Koch yerine erkek astronot Nick Hague ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.

Astronotlar, cuma günü için yapılması planlanan ve altı saat sürmesi beklenen yürüyüşte, istasyona lityum iyon bataryaları monte edecek.

NASA daha önce yürüyüşü Amerikalı kadın astronotlar Anne C. McClain ve Christina H. Koch'un gerçekleştireceğini açıklamıştı.

NASA Twitter’da kararın gerekçesini şöyle açıkladı: “Uzay yürüyüşleri oldukça zorlu görevler ama doğru ekipman işleri kolaylaştırıyor! Astronot kıyafetleri ise en önemli ekipman. İyi sonucu alabilmek için 29 Mart görevlendirmelerini güncellememiz gerekti.” (DIŞ HABERLER)

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