Alper Taş'tan Soylu'ya yanıt: İspat edemezsen istifa edecek misin?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu iddia ettiği adayları seçilmeleri durumunda görevden alacağını ilişkin açıklamaları sürdürüyor. Soylu'nun açıklamalarının kanunda ise bir karşılığı bulunmuyor. Çünkü kanuna göre belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğinde terör ile ilgili suçlar arasında yalnızca mahkum olanlar göreve gelemiyor.

SOYLU ISRARLA TEHDİT EDİYOR

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, muhalefet partilerinin adayları ile ilgili iddialarını sürdürüyor ve seçilseler dahi göreve başlayamayacaklarını iddia ediyor. Yerel seçim propagandası için İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı toplantıda CHP ve HDP adaylarını tehdit etti. Soylu, adayların Yüksek Seçim Kurulundan onay almasının önemi olmadığını söyleyerek “Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK’lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir” dedi.

ALPER TAŞ DA HEDEFİNDE

Beyoğlu’da CHP’den aday olan Alper Taş da Bakan Soylu’nun hedefindeydi. Soylu, “Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu’nda. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye’nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net” diye konuştu.

ALPER TAŞ: İSPAT EDERSEN İSTİFA EDECEĞİM

Alper Taş, Soylu'nun açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Taş, "Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin ?" ifadelerini kullandı.

Soylu, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu iddia ettiği belediye meclis üyelerinin seçilmeleri durumunda açığa alınacağını söylemişti. Soylu, “Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4’ü hakkında DEAŞ’tan” demişti.

PEKİ KANUN NE DİYOR? GÖREVDEN ALMA MÜMKÜN MÜ?

Ancak YSK tarafından adayların şartlara uyup uymadığının incelenmesine ve kesin aday listelerinin açıklanmasına karşın Bakan Soylu’nun sarf ettiği sözler tepki çekiyor. Çünkü kanuna göre belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğinde terör ile ilgili suçlar arasında yalnızca mahkum olanlar göreve gelemiyor. (HABER MERKEZİ)