Sarıgöllü çiftçiler jeotermal santraline karşı birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan çiftçilerin açtığı davada, Manisa Bölge İdare Mahkemesi tarafından keşif yapıldı. Yöre halkı ve yaşam savunucuları keşif sırasında taşıdıkları dövizlerle jeotermal santral istemediklerini belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, kırsal Baharlar Mahallesi’nde kurulması planlanan jeotermal enerji santraline karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesine başvurup yürütmenin durdurulmasını isteyerek dava açtı. Davaya bakan mahkeme, bölgeye keşif heyeti gönderdi. Çiftçiler, keşif heyetini mahalle girişinde, "Jeotermal hayır", "Havama, suyuma, üzüm bağıma dokunma", "Ölürüm de üzüm bağımı jeotermale yedirmem", "Bırakın dalından yaprak, bağımdan üzüm alayım" yazılı dövizlerle karşıladı.

Fotoğraf: DHA

"HALK İRADESİNİ GÖSTERDİ"

Keşif sonrası halkı bilgilendiren Aydın Barosu Üyesi Avukat Akın Yakan, “Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. Kurulması planlanan jeotermal enerji santrali sürecine halkın dahil edilip, ikna edilmesi, rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Aydın olarak, jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bilirkişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme kararını verecek” dedi. (Manisa/DHA)

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