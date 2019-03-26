Erzurum’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Erzurum, seçim öncesi gerilimin yaşandığı bölge illerinden biri. Erzurum’da 15 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi, 2014 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP'lilere pek çok kentte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

28 Şubat’ta ise Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalleye operasyon düzenlenmiş, “HDP lehine propaganda” yapmak suç gibi gösterilmişti.

“HDP lehine propaganda” suç gibi gösterildi, operasyon gerekçesi oldu

Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkardığı Erzurum'da, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarıyla seçim yarışına girdi. CHP’nin Erzurum adayı Mehmet Sait Şimşek, HDP’nin adayı ise Barış Kemaloğlu.

Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Başkan Mehmet Sekmen, tartışmalı isimlerden biri. 7 Haziran genel seçimleri öncesinde AKP’li Başkan, halka seçim baskısı yapmıştı. Erzurum Hınıs’a bağlı üç köy muhtarı bir araya gelip su sorunlarını çözümü için gittikleri Sekmen’in kendilerine “Oy verirseniz hizmet ederim oy vermeseniz hizmet etmem” sözlerini sarf etmesi üzerine muhtarlar tepki göstermişti.

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AKP'li Erzurum Belediye Başkanı: Muhtarlar şikayet edene kadar, hizmet için oy verseydi!

ERZURUM’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

CHP: Mehmet Sait Şimşek

HDP: Barış Kemaloğlu

İYİ Parti: Mahmut Uykusuz

SP: Atik Ağdağ

BTP: Ferit Aydemir

VP: Nedim Gültekin

DSP: Dilek Dengizek Ersanal

TKP: Mehmet Kuzulugil

Bağımsız adaylar: Eda Göksu (Karayazı), Sıddık Demircan (Olur), Mustafa Arli (Uzundere), Mehmet Toraman (Tortum), Mustafa Altunok (Narman), Osman Çelik (İspir), Salih Şahin (Pazaryolu)

ERZURUM’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ERZURUM SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ERZURUM SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ERZURUM SONUÇLARI

BDP Erzurum adayı iddiaları yalanladı

BDP 11 il, 68 ilçe, 23 beldede kazandı

Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri