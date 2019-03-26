Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi yaralandı

Zongulda'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 500 kodunda tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan maden işçileri Mücahit Cerrah, İlhan Kahraman, Sezai Koca ve Selahattin Çakır, diğer maden işçileri tarafından kurtarıldı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Genel Maden İşçileri Sendikası/AA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocakta tavandan kömür ve taş kayması sonucu göçük meydana geldiğini belirterek, "Olayın hemen ardından işçiler, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi" dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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