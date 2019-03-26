Sivas'ta acil tıbbi tekniker, hasta yakının saldırısına uğradı
Sivas Numune Hastanesi'nde acil tıbbi tekniker olarak görev yapan Erdem Yüksel, bir hasta yakınının saldırısına uğradı.
Fotoğraf: DHA
Sivas’ta Acil Tıbbi Tekniker (ATT) Erdem Yüksel, çalıştığı hastanede bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Sol gözüne aldığı darbe ile yaralanan Yüksel, tedaviye alındı.
Numune Hastanesinde ATT olarak görev yapan Erdem Yüksel’e hastanede bulunan M.A, rahatsızlanan babasını evden alarak hastaneye getirmesini istedi. Olumsuz cevap alan M.A, Yüksel’e saldırarak yumruk attı. Sol gözüne darbe alan Erdem Yüksel hastanede tedaviye alınırken şüpheli M.A. gözaltına alındı.
Sağlık alanındaki sendikalar yaptıkları açıklamalarla saldırıya tepki gösterdi. Açıklamalarda şiddet olaylarının artık sağlık çalışanlarının canına tak ettiğine dikkat çekilerek “Bu saldırı, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere yapılmıştır” denildi. (Sivas/DHA)
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