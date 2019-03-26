Kenanoğlu "HDP Balıkesir’de adaylarını çekti" söylentisini yalanladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ali Kenanoğlu, kentte yayılan "HDP Balıkesir’de adaylarını geri çekti" söylentisini yalanladı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti’ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz ‘çok mesajlı bir güce’ sahip, stratejik bir oydur” çağrısının tüm gazetelerde, internette ve TV kanallarında “Batıda CHP ve İYİ Parti’yi destekleyeceğiz” şeklinde verildiğini belirten Kenanoğlu şunları söyledi:

"Açıklamanın bu şekilde sosyal medyada da geniş yer bulmasıyla Balıkesir özelinde konu 'HDP, Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarını geri çekti' şeklinde fısıltı gazetesi aracılığıyla yayılmaya başlamış, bu yönlü propaganda bilinçli olarak başlatılmış ve yaygınlaştırılmaktadır.”

Demirtaş’ın açıklaması HDP'nin aday çıkarmadığı yerler için olduğunu ve Balıkesir’in aday çıkarılan bir il olduğunu vurgulayan Kenanoğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Adaylığımızın geri çekilmesi söz konusu değildir. Özellikle İYİ Partinin Iğdır, Muş, Ahlat gibi yerlerde; ‘HDP kazanacağına AKP-MHP kazansın', ‘Cumhur İttifakını destekleyeceğiz’ beyanları yerinde durmakta ve zaman zaman da yeni açıklamalarla güncellenmekteyken Balıkesir'de adaylıktan çekilmememiz ve Balıkesir’i kötünün 'iyi'sine mecbur bırakmamız mümkün değildir." (HABER MERKEZİ)

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