Denizli Adayı Kırgız: Yerel yönetimler kentin kültürüne sahip çıkmalı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Çal'da tarihi Gazi okulunda çıkan yangına ilişkin açıklama yaparak: "Kentin tarihi, mimari ve kültürel mirasına sahip çıkmak yerel yönetimlerin asli görevidir" dedi.

Çal İlçesi, İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde 24 Mart akşamında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binayı alevler sararken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız olay ile ilgili açıklama yaptı. Kırgız açıklamasında "Yerel yönetimler kentin tarihi, mimari ve kültürel mirasına sahip çıkmalıdır" dedi.

Bağımsız Aday Kırgız, Denizli’de kent kimliğinin önemli yapılarından, 1. Milli Mimari döneminin kentteki mimari eserlerinden, Çal Gazi Mektebi'nin yangında kül olduğunu hatırlatarak: "Kentin tarihi, mimari, kültürel mirasına sahip çıkıp korumak yerel yönetimlerin asli görevidir" dedi.

"KENTİ SERMAYENİN SINIRSIZ İHTİRASININ ELİNDEN HALK MECLİSLERİ İLE KURTARABİLİRİZ"

Açıklamasının devamında: "Denizli’yi müzeler kenti yapacağız diyenler taş binalara, kız meslek lisesine, Hüdai Oral’a ait Denizli konağına ve daha nice kent kültürüne ait mimari yapıya sahip çıkmadığı gibi yok olmasına neden oldu" ifadelerine yer veren Kırgız son olarak: "Kenti sermayenin sınırsız ihtirasının elinden halk meclisleri ile kurtarabiliriz" dedi.

Öte yandan AA'nın paylaştığı haberlere göre, 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Çal Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda binlerce insanın anısı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin emaneti ve temsilcisi, tarihi okulumuz maalesef yandı. Çok üzgünüz. Sabotaj şüphesi var. Eğer böyle bir durum varsa yetkili merciler mutlaka hesabını soracaktır. Devletin yetkili mercileri ile görüşüp, yanan okulumuzun aslına uygun yeniden inşa edilmesi için çabalayacağız" demişti. (Denizli/EVRENSEL)

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