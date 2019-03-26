Kocaeli'nin kadın adayı: Reyhan Başaran

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Reyhan Başaran'la seçim çalışmalarını, kentin sorunlarına dair çözüm önerilerini ve yerel yönetim anlayışını konuştuk. Başaran'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

“Sokakta, markette, her yerde krizden etkilenen ve buna tepki gösteren insanlarla karşılaşıyoruz.

Seçim çalışmaları dolayısıyla uzun zamandır ailemle kahvaltı yapamamıştım. Ancak bu çalışmayı yürütüyor olmak çok önemli.

Evlerde, kahvelerde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hep olumlu tepkiler aldık. Yönetim anlayışımız ilgi çekiyor.

Halkın seçim sonrası da yönetimde yer alması gerektiğini anlatıyoruz. Halk Meclisleri önerisi olumlu karşılık buluyor.

Sadece seçmek değil, halkın yönetim kademesine de dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz.

İşçilerde sahiplenme gördük. Biz zaten Emek Partisi olarak kuruluşumuzdan beri işçi ve emekçilerin yanında yer aldık.

Direnişteki işçiler seçim çalışmaları için para toplayıp bize destek oldu. Bu o kadar değerli ki.

Belediye başkan maaşının nitelikli işçi maaşı kadar olacağı kararımız olumlu etki yaratıyor.

Kadınların en büyük sorunu çalışma yaşamına katılamamaları ve şiddet sorunu.

Kadınların çalışma yaşamına katılımı önündeki en büyük engel çocuk ve yaşlı bakımı.

Her mahallede ücretsiz kreş ve gündüz bakım evleri kuracağız.

Kadınların çalışma yaşamına katılımını desteklemek için ücretsiz nitelikli ve istihdam garantili eğitim kursları vereceğiz.

Kadınların maruz kaldığı şiddete karşı ilk adım istasyonları kuracağız. Burada kadınların yasal süreçleri uzmanlar tarafından takip edilecek.

Sığınmaevi sayısının artırılması tercih ettiğimiz bir şey değil, ancak bugünün gerçeği bu maalesef. Ama şiddete karşı mücadele bununla sınırlı olamaz.

Bütün alanların kadın ve erkeğin eşit şekilde kullanımına açık şekilde düzenlenmesi önemli.

Kadını toplumda saygınlaştıracak çalışmalar ve eşitlik eğitimleri yapacağız.

Gençlerin işsizlik ve madde bağımlılığı sorunu var. İşsiz ve madde bağımlısı gençler için mesleki kurslar açacağız.

Madde bağımlılığına karşı kültür ve spor tesisleri açacağız.

Başka kentlerden buraya gelen öğrenci gençler ciddi maddi sıkıntılar yaşıyor. Belediye olarak bu gençlere burs vereceğiz, ulaşımı ücretsiz yapacağız.

Kenti yaşlı ve engellilerin kullanımına uygun şekilde tasarlayacağız.

Yaşlıların sosyal yaşama katılımını desteklemek için sosyal faaliyetler düzenlenecek.

Fabrikalar Kocaeli için ciddi çevre tahribatı yaratıyor.

Fabrika işçilerinin en büyük sorunlarından biri meslek hastalıkları. Biz meslek odaları ile iş birliği yaparak bu soruna karşı çözümler üreteceğiz.

Belediyeler işçi sağlığı için yetkisini kullanıp yaptırımlar uygulayarak insanca çalışma koşullarının sağlanmasına katkı sağlayabilir.

Kocaeli depremde ciddi kayıplar verdi. Biz konutların yenilenmesi için halkı borçlandırmadan yerinde dönüşümü savunuyoruz." (EVRENSEL WEB TV)