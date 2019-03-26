Nevşehir’de yerel seçim adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Türkiye turizminin önemli merkezlerinden biri olan Nevşehir, doğal ve tarihi güzelliğini tahrip eden gelişmelerle gündeme gelen illerden biri. Kent, Göreme ilçesindeki Kapadokya’da kurulmak istenen jeotermal santralden, yine Kapadokya’da peri bacalarının yanında başlatılan otel inşaatına kadar tepki çeken gelişmelerle gündeme gelmişti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya izin vermediklerini ileri sürmüş, gelen tepkiler üzerine 13 Şubat'ta otel inşaatının durdurulduğu açıklanmıştı.

CHP'li Sarıarslan: Kapadokya'da jeotermale müsaade etmeyeceğiz

Tepkiler üzerine peri bacalarının yanındaki otel inşaatı yıkılıyor

Tarihi kilise onarım bekliyor

NEVŞEHİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Rasim Arı

İYİ Parti: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

MHP: Filiz Kılıç

Saadet Partisi: İsmet Fatih Terzioğlu

BTP: Abdurrahman Çavuş

DSP: Bekir Kendir

TKP: Ersel Gürbüz

BBP: Ahmet Bilgili

Bağımsız adaylar:

Gülşehir: Oruç Gül

Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu, Ali Eğer, Ali Cemal Hüsnügil, Funda Kaya Sıroğlu

NEVŞEHİR’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NEVŞEHİR SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU NEVŞEHİR SONUÇLARI

Avanos’ta ‘hayır’ çalışması sürüyor

2014 YEREL SEÇİMLERİ NEVŞEHİR SONUÇLARI

Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri