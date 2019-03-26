İZELMAN'da sözleşme imzalandı: Yüzde 32 zam

6 bin 300 işçiyi kapsayan İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İşçi maaşlarına yüzde 32 zam yapılırken en düşük işçi ücretinde 900 TL civarında artış sağlandı. Eksik ücretle çalışma sorunu ise bir sonraki sözleşmeye kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Arabulucu sürecinin bitmesinin ardından bugün tekrar bir araya gelen sendikacılar ve büyükşehir bürokratları ekonomik maddelerde uzlaştı. Sözleşmeye göre tüm ekonomik maddelerde yüzde 25'lik artış sağlandı. Sosyal haklar ve kıdem zammının yevmiyelere yansıması ile birlikte artış yüzde 32 artış sağlanacak.

Ayrıca sorumluluk, iş güçlülüğü zammı, kart primi, koku primi alan işçilerin sayısı arttı, bazı birimlerin de grupları yükseltildi. Bir önceki sözleşmede 6 yıllık takvime bağlanan eksik ücretle çalışma sorununda de değişiklik olmadı. Sendikanın ve işçilerin talebi ise bu sürenin azaltılması idi. Sözleşmeye göre tam maaş alan en düşük işçinin maaşında 900 TL'lik bir artış olacak. Önümüzdeki günlerde büyükşehir önünde bir kutlama yapılacak.

Fotoğraf: Evrensel

"SÖZLEŞME KAZANIMLA BİTTİ"

Sözleşme ile ilgili ayrıntılar bugün yapılan basın toplantı ile kamuoyuna duyruldu. DİSK Ege Bölge'deki basın toplantısına şube yöneticilerinin yanı sıra işyeri temsilcileri de katıldı. İlk olarak açıklama yapan Genel İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral "Sözleşme;ekonomik, mali sosyal haklar açısından birçok kazanımla üyelerimizin istediği zam oranlarında yansımasıyla bağıtlıyoruz. Bu toplu sözleşme üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun" dedi.

"SÖZLEŞMEDE BİRLİK SAĞLANDI"

Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal da sözleşmeyi işçi iradesi ile sonlandırdıklarını ifade ederek şunları söyledi "Bugüne kadar belediye çalışma hayatında böyle bir birlikteliğine gelinmemişti. Sözleşme sürecinde sağlanan birlikteliğin devam etmesini isteriz. Gönül isterdi daha güzel bir sonuç almak ama Türkiye şartlarında gelinen nokta kötü bir nokta değil"

DİSK'TEN ZEYBEKÇİ'YE CEVAP

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi 'Büyükşehir paraları nereye gidiyor' sorusuna cevap verdi. Sarı "Zeybekçi'ye diyoruz ki o paralar işçilerin cebine gidiyor. O paralar kooperatiflere gidiyor. Sizin belediyenizde arazilerin hangi vakıflara gittiğini önce siz açıklayın biz İzmir'deki işçilerin alın teri ile kazandığı, hakkı olduğu halde alamadığı o paraları İzmir halkı ile ekonomiyi kalkındırıyoruz. Sayın Zeybekçi, İzmir'deki işçilerin almış olduğu ücretlere göz dikemez" dedi.

SÖZLEŞME 6 BİN 300 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Sözleşme, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT, İZSU, fen işleri, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 300 civarında işçiyi ilgilendiriyor. İZELMAN'da 2 bine yakın işçi eksik ücret alıyor. İZELMAN'a giren bir işçi ilk 4 yıl yüzde 30, 5. yıl yüzde 20, 6. yıl yüzde 10 eksik maaş alıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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