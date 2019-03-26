Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Toplumun her kesimi mutlu yaşamalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez’de ziyaretlerde bulundu.

Emek Partisi’nin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez Yarımca’da kapı kapı dolaştı, yerel yönetim anlayışını anlattı. Esnafı da ziyaret eden Başaran, “Birlikte yönetmek için yola koyulduk, gelin hep beraber bu kenti daha yaşanılabilir bir hale getirelim” dedi.

"BİRLİKTE YÖNETELİM"

Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Yarımca Atalar Mahallesi'nde esnaf ve mahalle sakinleriyle buluştu. Kapı kapı gezerek yerel yönetim anlayışını anlatan Başaran, vatandaşın elini sıktı. Demokratik ve halkçı bir yerel yönetim oluşturacaklarını belirten Başaran, "Sadece seçimlerde bizleri hatırlayan, seçim sonrasında halkın yönetime dahil olmadığı bir anlayışın tam karşısındayız. Biz istiyoruz ki birlikte yönetelim. Toplumun her kesimi mutlu yaşamalı bu kentte" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Fotoğraf: Evrensel

Esnaf ziyaretinde kendilerini takip eden köpeği seven Başaran, “Dostumuz bizimle birlikte seçim çalışmasına katıldı. İyilerin yanında olduğunu gösterdi bize. Bizler sokakta yaşayan dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Koruma ve bakıma ihtiyaçları var. Bu da belediyenin görevlerinden biri. Onları kendi evimizdeki dostlarımız gibi besleyecek, koruyacak ve bakımlarını sağlayacağız” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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