Bornova meclis üyesi adayı Cengiz Kaygısız işçilere seslendi

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Bornova Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Cengiz Kaygısız, seçim çalışmalarına mahalle gezileri, işyeri ve fabrika ziyaretleriyle devam ediyor. Atatürk, Kızılay ve Erzene mahallelerindeki ev ve işyeri ziyaretlerinin ardından merkezde bulunan Eski Çarşı’da esnaf ve kahve ziyaretleri gerçekleştiren Kaygısız eşit, özgür ve demokratik bir yaşam için halkçı belediyeciliği anlattı. İşçi ve emekçilerin mecliste temsili için seçeneksiz olmadıklarını belirten Kaygısız, aynı gün Pınarbaşı bölgesinde bulunan Ege Endüstri ve Ege Fren fabrikalarında da broşürlerini dağıttı. Kaygısız, işçilere kent yönetiminde söz hakkı için, krize karşı mücadele için "Halkçı belediyeciliğe oy verin" çağrısı yaptı.

"ADAY OLMAK BİLE ÖNEMLİ"

Fotoğraf: Evrensel

Kaygısız, kahve ziyaretlerinde emeklilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Eski Çarşı’da Kaygısız’ı adaylığı ve halkçı belediyecilik anlayışı için kutlayan bir emekli, “Sizi tebrik ediyorum, böyle bir zamanda aday olmanız dahi önemli ama benim umudum yok. Konuşanı tutukluyorlar, seçileni tutukluyorlar, olmadı kayyım atıyorlar. Kimse memnun değil ama korkuyor herkes. Benim korkum yok, her yerde de söylüyorum, bunlar gitmediği sürece bu ülkede hiç bir şey düzelmez” dedi. Daha önce AKP’ye oy verdiklerini ancak bu seçimlerde vermeyeceklerini söyleyen başka bir vatandaş da “Ben CHP’li değilim ancak bu seçim CHP’ye vereceğim. Memnun muyuz değiliz ama AKP’ye kaptırmamak için vereceğiz” diye konuştu.

"GELİN BİRLİKTE YÖNETELİM"

Fotoğraf: Evrensel

Seçeneksiz olmadıklarını dile getiren Kaygısız, seçimlerden sonra da demokrasi ve emek mücadelesinin devam edeceğini, yerel yönetimlerde işçi ve emekçilerin temsilcisinin olmasının bu mücadeleye güç vereceğini söyledi. Kaygısız, “Gelin kuracağımız meclislerle kent yönetiminde sözümüzü birlikte söyleyelim. Dinletemediğimizde de mücadeleyi birlikte verelim” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Mahallelerde yapılan ziyaretlerde Kaygısız’a destek vereceklerini söyleyenler, özellikle muhalefet partilerinin aday belirlerken halka sormamasına tepki gösterdi.

İŞÇİLERİN GÜNDEMİ EKONOMİK KRİZ

Ege Endüstri ve Ege Fren fabrikası işçileri de tanıtım broşürlerini alarak Kaygısız’a başarılar diledi. Fabrika önünde servislerin kalkış saatini beklerken sohbet ettiğimiz işçilerin gündeminde yerel seçimlerden çok ekonomik kriz vardı. Özellikle yemek şirketinde çalışan kadın işçiler, krizden dolayı yaşamlarının ciddi anlamda etkilendiğini söyledi. “Bir kilo biber 20 lira olmuş, düşünün. Maaşlarımızı şimdilik alıyoruz ama alsak ne fayda karnımızı doyuramadıktan sonra” diyen bir kadın işçi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "Ekonomi iyiye gidiyor" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başka bir kadın işçi de “Ben gıda mühendisiyim ama kendi işimi yapamıyorum” diyerek işsizlik oranlarının çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekti.

Kadın işçilerin tepki vermekten çekindiklerini ifade eden işçi, “Sosyal medya paylaşımlarından bile gözaltına alınıp tutuklanan insanlar oldu” diye konuştu.

Bornova bağımsız meclis üyesi adayı Kaygısız: İşçilerin sesi olacağım

Bornova Adayı Kaygısız’dan krize karşı halkçı belediyecilik çağrısı