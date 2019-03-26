Alper Taş söz verdi: Okmeydanı halkına tapularını hemen vereceğiz

AKP’li belediyenin Okmeydanı’da yıllardır halkı uğrattığı tapu mağduriyetine ilişkin konuşan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, “25 yıldır halkı oyaladılar. Halktan her seferinde para isteyip tapu yerine hiçbir kıymeti olmayan bir takım kağıtlar verdiler. Şimdi bile halka tapu sözünü veremiyorlar. Biz söz veriyoruz, 31 Mart akşamı belediye başkanı olacağız, hak sahiplerinin tapularını koşulsuz şartsız vereceğiz” dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Alper Taş’ın seçim programı hızlandı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Piyalepaşa Mahallesi Ağaçlaraltı meydanında düzenlediği mitingde konuşan Alper Taş, “31 Mart’ta belediye başkanı olacağız. İstanbul’da da belediye başkanlığına Sayın Ekrem İmamoğlu seçilecek. Bize oy veren ve vermeyen bütün insanlar Ekrem İmamoğlu ve Alper Taş yönetiminde öyle bir İstanbul ve Beyoğlu görecekler ki, o güzel dilleriyle 'Allah arazı olsun bu insanlardan' diyecekler” dedi. Ekrem İmamoğlu İse, “Alper Taş’la öyle güzel çalışacağız ki… Sizi asla aldatmayacağız. Yaşadığınız sorunları hızla çözeceğiz” dedi.

Fotoğraf: CHP

“OKMEYDANI HALKI TAPUSUNA KAVUŞMAYI ÇOKTAN HAK ETTİ”

Akşam saatlerinde Okmeydanı’daki Simge Düğün Salonu’nda bini aşkın kişinin katıldığı Kentsel Dönüşüm Halk Toplantısı’nda konuşan Alper Taş, “Ak Parti’li mevcut belediye halk için değil, rant için belediyecilik yapıyor. Belediyeyi şirket olarak yönetip vatandaşı da müşteri olarak görüyor. Bu yüzden Okmeydanı halkına tapu vermekten uzak duruyorlar. Sizler yıllar önce Okmeydanı’na geldiniz. O zaman buralar şehrin dışıydı. İstanbul’u İstanbul yapan tüm güzellikler sizin ellerinizde yükseldi. Şimdi ise Okmeydanı şehrin merkezi oldu diye sizi Okmeydanı’dan sürmek istiyorlar. Sizlere burada işgalci muamelesi yapıyorlar. Size söz veriyoruz. 31 Mart’ta seçileceğiz ve tapularınızı kayıtsız şartsız vereceğiz. Sizleri Okmeydanı’dan sürmeye çalışan hiçbir zihniyete asla prim vermeyeceğiz. Kentsel dönüşümü yerinde gerçekleştireceğiz. Doğup büyüdüğünüz ve yaşadığınız yerlerde kalmaya devam edecek, güvenli konutlarınıza ve sosyal tesislerinize kavuşacaksınız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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