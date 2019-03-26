CHP'li Yurter Özcan: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı

Doğan Grubu'ndan Demirören Grubu'na satılan CNN Türk, Hürriyet ve Posta'nın, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri söylemiş gibi servis etmesi üzerine CNN'e yapılan "soruşturma başlatılsın" talebi işleme sokuldu.

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN’e, CNN Türk hakkında soruşturma talebinde bulunmuştu. Özcan, CNN üst düzey yöneticilerinin kendisine soruşturma başlatıldığı bilgisini verdiklerini söyledi.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre Özcan, CNN yöneticilerinin soruşturma talebiyle ilgili kendilerine resmi bir yanıt da gönderileceğini açıkladı.

Özcan, CNN yönetimiyle Sabah Gazetesi'nin "İşte CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları" haberinin CNN Türk tarafından kullanıldığı bilgisini de paylaştığı söyledi. Özcan CNN'e gönderdiği bilgide şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de herhangi bir seçimde aday olabilmek için Adalet Bakanlığı’nden temiz sicil kaydı alınarak, başvuruda bulunmak gerekir. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun da ilgili kişilerin adaylığını onaylaması gerekir. Türkiye’deki kanunlara göre, terör suçundan mahkum olanlar hiçbir şekilde seçimlerde aday olamazlar.

Yukarıda saydıklarımı göz önüne alırsak, CNN Türk’ün art niyetli Sabah haberini niçin kullanabilmiş olduğu ile ilgili ihtimaller şöyle:

A) CNN Türk, Türkiye’deki kanunları bilmiyor.

B) CNN Türk, Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Türk yargısını işini doğru yapamamakla ve ‘teröristlere’ seçimlerde adaylık yolu açmakla suçluyor.

C) CNN Türk, bilinçli ve kasıtlı birşekilde, yalan ve ahlaksız bir haber yaparak AKP rejiminin Türkiye’deki muhalefet partilerinin terörist örgütlerle işbirliği yaptığı söylemine destekte bulunuyor.

Umarım soruşturmanız yukarıda yönelttiğim sorunun da cevabını bulmamıza yardımcı olur."

NE OLMUŞTU?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin katıldığı bir televizyon programındaki sözleri, Demirören medya grubunun yayın organlarında açıkça çarpıtılmış, hatta söylemediği cümleler kullanılmıştı. Hürriyet gazetesi, Temelli öyle bir cümle kullanmadığı halde haberi “HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla haberi vermişti. CNN Türk televizyonu da “Eş Genel Başkandan itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı CHP değil HDP yönetecek” başlığıyla haberi servis etmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması