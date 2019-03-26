Mülkiyeliler Birliği'nden öğrencilere burs için İnek Bayramı Koşusu

Mülkiyeliler Birliği, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencileri için oluşturulan burs fonuna katkı amacıyla koşu düzenliyor. 28 Nisan Pazar günü Eymir Gölü’nde düzenlenecek koşu, Türkiye Atletizm Federasyonu gözetiminde gerçekleşecek.

Mülkiyeliler Birliği tarafından koşuya ilişkin yapılan açıklamada, "'Mülkiye için Koşuyoruz' çatısı altında, ülkemizin dört bir yanında, burs fonumuza destek vermek için spor etkinliklerine katılan sporcuları ve Mülkiyelileri destekleyerek hem onları motive ediyoruz hem de burs fonumuzda toplanan bağışları artırmayı amaçlıyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

“Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları,

Bildiğiniz üzere, kısa zaman önce Mülkiyeliler Birliği’nin tüm imkanlarını seferber ederek “Mülkiyeliler 100 Güldürüyor” diyerek yola çıktık. Başlattığımız bu burs kampanyasıyla her gün daha fazla sayıda öğrencimize burs verebilmeyi hedefliyoruz. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin farkının sadece adında saklı olmadığını göstermek istiyoruz. Biliyoruz ki Mülkiyelilik her şeyden önce dayanışmadır. Bunun için mezunlarımız, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, çalışanlarımız ve bütün dostlarımızla bir arada durabilmek ve paylaşabilmek ideamızı yaşatma gayesi taşıyoruz.

“Mülkiyeliler 100 Güldürüyor” kampanyasıyla birlikte, 2019 yılının Şubat ayı sonunda “Mülkiye için Koşuyoruz” sloganıyla kampanyamızı bir adım öteye taşıdık. “Mülkiye için Koşuyoruz” çatısı altında, ülkemizin dört bir yanında, burs fonumuza destek vermek için spor etkinliklerine katılan sporcuları ve Mülkiyelileri destekleyerek hem onları motive ediyoruz hem de burs fonumuzda toplanan bağışları artırmayı amaçlıyoruz.

Şimdi yeni bir ivme kazanmanın sırası geldi. 2019 yılı İnek Bayramı’nı bu yıl hep beraber okulumuz bahçesinin dışına taşıyoruz. 28 Nisan 2019 Pazar Günü Eymir Gölü’nde; öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademisyenlerimiz, okulumuz çalışanları ve Mülkiye dostlarıyla İnek Bayramı’nı kutluyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu gözetiminde gerçekleştireceğimiz Mülkiyeliler Birliği İnek Bayramı Koşusu’yla Mülkiyeli öğrencilerimiz için oluşturduğumuz burs fonuna hem destek toplamayı hem de hep birlikte eğlenmeyi amaçlıyoruz."

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: http://kosu.mulkiye.org.tr (HABER MERKEZİ)

İnek Bayramı'na alınmayan Mülkiyeliler Birliği'nden tepki