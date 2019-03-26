Denizli'de tekstil işçisi evinde ölü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 yaşındaki tekstil işçisi Mesut Gümüştekin, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Gümüştekin'e otopsi yapılmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre, Yeni Mahalle'de bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan tekstil fabrikasında işçi Mesut Gümüştekin, bu sabah uyanmayınca yakınları saat 07.00'de odasına girdi. Ailesi, Gümüştekin'i hareketsiz halde buldu. Ailenin yardım çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Gümüştekin'in öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Gümüştekin'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)