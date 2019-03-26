Atatürk Orman Çiftliğinde 250 bin metrekare alan yapılaşmaya açılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içerisinde bulunan 250 bin metrekarelik tarımsal alanın, Özel Kuvvetler Komutanlığının konuşlanma yeri olarak AOÇ Müdürlüğünden kiralanmasına ve alandan yol geçirilmesine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ içerisinde bulunan 250 bin metrekarelik tarımsal alanın, Özel Kuvvetler Komutanlığının konuşlanma yeri olarak AOÇ Müdürlüğünden kiralandığını ve yine aynı alanda yapılması planlanan yol planının onaylandığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Candan, 2019 yılının ilk üç ayında 1.5 milyon metrekare alanın AOÇ’den koparıldığına dikkat çekti. Candan, Milli Savunma Bakanlığının konuşlanma yeri ihtiyacının birinci derece doğal ve tarihi SİT alanı olan arazi üzerinden giderilmesinin doğru olmadığını ifade ederek arazinin, Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışı doğrultusunda kullanılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. AOÇ’nin amacı dışında kullanımına hizmet edecek bu kira sözleşmesinin yapılmasının hukuka aykırı olduğunu dile getiren Candan, bu konuda tüm yargısal süreçleri tüketeceklerini belirtti.

"İDARELERİN ASLİ SORUMLULUĞU HUKUKA UYGUN HAREKET ETMEKTİR"

Yine aynı ada parselde, bu alana ilişkin yol planının da onaylandığını dile getiren Candan, daha önce alana ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtıkları davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı. Candan, mahkeme kararına rağmen askeri alan haline getirilmek istenen alanda, 334 sayılı büyükşehir belediye meclis kararı ile yol planının onaylandığını ifade etti. Söz konusu planı yargıya taşıyacaklarını dile getiren Candan, “İdarelerin asli sorumluluğu hukuka uygun hareket etmektir, mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla yeniymiş gibi idari kararlar almak görevi kötüye kullanma suçuna vücut verir. Bu sorumluluklarını ilgili idarelere bir kere daha hatırlatmak bizim kamusal görevimizdir. AOÇ alanlarından uzak durun” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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