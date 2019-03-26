Prof. Dr. Hakan Kar: Şule Çet olayında cinsel ilişkiye zorlama var

Ankara’da 28 Mayıs 2018’de cinsel saldırıya uğrayıp plazanın 20’nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin delil olabilecek yeni bulguları gün yüzüne çıkartan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hakan Kar, "Kayıp giysi bulunup analiz edilirse, önemli verilere ulaşılır" dedi.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Prof. Dr. Hakan Kar, en önemli delil sayılan Çet'in üzerindeki siyah iç çamaşırının adli tıpta incelenemeden kaybolduğunu belirterek, "Kayıp iç çamaşırı ortaya çıkar ve analiz edilirse çok önemli delillere ulaşılır." "dedi.

"EK BULGULAR TESPİT ETTİK, RAPORU MAHKEMEYE SUNDUK"

Ek bulgular tespit ettiklerini dile getiren Kar, şunları söyledi: "Dosya bize gelmeden önce Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurumunun raporu mahkemeye sunulmuştu. Bu raporda cinsel ilişkinin varlığına işaret edilmiş ancak yüksekten düşmeye bağlı ölüm gerçekleştiğinden, cinsel ilişkinin zorla olup olmadığının ayırt edilemediği belirtilmişti. Şule Çet'in olay yeri inceleme raporları, ifadeler, telefon mesaj kayıtları, adli ölü muayenesi, otopsi, laboratuvar tetkiklerinden elde ettiğimiz bulgular ile fotoğraf ve videoları değerlendirip ek bulgular tespit ettik. Adli ölü muayene görüntülerinde maktülün üzerinde olan siyah iç çamaşırı kayıp olduğundan inceleme yapılamamış. Oysa bu gibi soruşturmalarda iç çamaşırı en önemli delil objesidir. Kayıp iç çamaşırı ortaya çıkar ve analiz edilirse çok önemli delillere ulaşılır. Olayın yaşandığı dairenin lavabosundaki kırmızı lekeler de hiç araştırılmamış. Raporumuz mahkemeye sunuldu. Talep gelirse 15 Mayıs'taki mahkemede raporumu anlatabilirim."

"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAMA VAR"

Öte yandan Kar, olay yeri incelemede yapılan eksiklileri sıraladı ve "Adli tıp açısından tüm delileri değerlendirip bir sonuca vardık. Elde ettiğimiz bulgulara göre, Şule Çet olayında cinsel ilişkiye zorlama var. Ancak bu eylemin nasıl olduğu, kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği mahkeme tarafından ortaya çıkartılır. Çet'in düştüğü söylenen pencereden parmak izi çıkmıyor. Çet'in kalça kısmında ısırık iziyle uyumlu lezyon gördüm. Bu ayrıntı otopsi raporunda yoktu. Olay yeri inceleme ilk anda intihar anonsu geçtiğinden cinsel saldırı araştırması yapılmamış olabilir." dedi. (HABER MERKEZİ)

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