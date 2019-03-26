26 Mart 2019 10:22

Çiftlik Bank iddianamesi: 18 kişi için 75 bin 260’ar yıl hapis istendi

Çiftlik Bank iddianamesinde aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis istendi.

Çiftlik Bank iddianamesi: 18 kişi için 75 bin 260’ar yıl hapis istendi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonunda, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

    İddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

    İddianamede, 48 şüpheliden 7'sinin firari olduğu, 11 şüphelinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.

    Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

    İddianamede, bu kapsamda 18 kişinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İstanbul/AA)

    Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

    Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

    Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, Uruguay'da Ferrari ve yat almış

    Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, Uruguay'da Ferrari ve yat almış

    Yarkadaş: Çiftlik Bank'ın ardındaki siyasi gücün üzerine gidilmiyor

    Yarkadaş: Çiftlik Bank'ın ardındaki siyasi gücün üzerine gidilmiyor

    Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyım

    Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyım

    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol listesinde

    Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol listesinde

    Bakanlığın Çiftlik Bank raporu: Geri ödeme imkansız

    Bakanlığın Çiftlik Bank raporu: Geri ödeme imkansız

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Boşandığı eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
    SONRAKİ HABER

    CHP'li Yurter Özcan: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sadece oy vermek yetmeyecek, sahip çıkmak da gerekecek

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Çok geç olmadan ölümleri durdurun!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    En kolayı milliyetçilik yarışı!..

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Hayal Tacirleri

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Dörtnala 31 Mart’a doğru

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Ofsayttan siyaset
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Alper Taş söz verdi: Okmeydanı halkına tapularını hemen vereceğiz
    Alper Taş söz verdi: Okmeydanı halkına tapularını hemen vereceğiz

    Okmeydanı'da yurttaşlarla bir araya gelen CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, "Sizi buradan sürmek isteyen zihniyete prim vermeyeceğiz" dedi.

    CHP'li Yurter Özcan: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı
    CHP'li Yurter Özcan: CNN, CNN Türk hakkında soruşturma başlattı

    CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN'in üst düzey yöneticilerinin kendisine CNN Türk hakkında soruşturma başlattıklarını söylediklerini aktardı.

    GÜNCELLENDİ
    Ovacık'ın tek kadın adayı: Elimizin hamuru ile kenti değiştireceğiz
    Ovacık'ın tek kadın adayı: Elimizin hamuru ile kenti değiştireceğiz

    Dersim Ovacık'ta Devrimci Güç Birliğinin Eş Başkan Adayı Serpil Argın Evrensel'den Meltem Akyol'a konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmayı sürdürdü
    İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmayı sürdürdü

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi. Pazartesi akşam saatlerinde sağlanan ateşkese rağmen bombardıman devam etti.

    Meyve sebzede üretim düşerken, fiyatlar yükseliyor
    Meyve sebzede üretim düşerken, fiyatlar yükseliyor

    Antalya'da görüştüğümüz üreticiler meyve ve sebzedeki üretim düşüşü ve fiyat artışını yüksek girdi fiyatları ile açıklıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Prof. Dr. Hakan Kar: Şule Çet olayında cinsel ilişkiye zorlama var
    Prof. Dr. Hakan Kar: Şule Çet olayında cinsel ilişkiye zorlama var

    Şule Çet dosyasında yeni bulgulara ulaşan Prof. Dr. Hakan Kar, "Kayıp giysi bulunup analiz edilirse, önemli verilere ulaşılır" dedi.

    Çiftlik Bank iddianamesi: 18 kişi için 75 bin 260’ar yıl hapis istendi
    Çiftlik Bank iddianamesi: 18 kişi için 75 bin 260’ar yıl hapis istendi

    Çiftlik Bank iddianamesinde aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis istendi.

    GÜNCELLENDİ
    Çanakkale'de mültecileri taşıyan tekne battı: 4 ölü
    Çanakkale'de mültecileri taşıyan tekne battı: 4 ölü

    Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 mültecinin bulunduğu fiber tekne Ayvacık açıklarında battı. 3 kadın ve 1 bebek yaşamını yitirdi.

    Conor McGregor emekliye ayrıldı
    Conor McGregor emekliye ayrıldı
    Duruşmaya girebilen fotoğraf makinesi: Mahkeme ressamlığı
    Duruşmaya girebilen fotoğraf makinesi: Mahkeme ressamlığı
    Türkiye Moldova'yı 4-0 mağlup etti
    Türkiye Moldova'yı 4-0 mağlup etti
    Adnan Özyalçıner’le Karagümrük ve Cağaloğlu sokaklarında
    Adnan Özyalçıner’le Karagümrük ve Cağaloğlu sokaklarında
    Ritim sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti
    Ritim sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti
    Beren Saat’in de rol aldığı Netflix dizisi Atiye’nin çekimleri başladı
    Beren Saat’in de rol aldığı Netflix dizisi Atiye’nin çekimleri başladı
    Boşandığı eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
    Boşandığı eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

    Bursa'da boşandığı eşini öldüren sanık Hasan Gündoğdu'ya müebbet hapis verildi. Sanığın avukatı, "Sanığın yerinde olsaydım döverdim" dedi.

    Ali İsmail'in ölümüne yol açan polis, Gezi davasında "şikayetçi" çıktı
    Ali İsmail'in ölümüne yol açan polis, Gezi davasında "şikayetçi" çıktı

    Gezi eylemlerine ilişkin açılan davanın şikayetçileri arasında, Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek ölümüne yol açan eski polis Mevlüt Saldoğan da var.

    AKP'nin meclis üyesi adayı "FETÖ"den gözaltına alındı
    AKP'nin meclis üyesi adayı "FETÖ"den gözaltına alındı

    AKP'nin Belediye Meclisi Üyesi Adayı Hamdullah Demir, "FETÖ" operasyonunda gözaltına alındı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 26 Mart 2019 Salı

    Yerel seçim gündemi, Golan tepelerindeki İsrail egemenliği tartışması, açlık grevi eylemleri, işsizlik rakamları ve daha fazlası 'Ne Var Ne Yok?'ta.

    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Dosya neden kapatılmaya çalışılıyor?
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Dosya neden kapatılmaya çalışılıyor?

    Giresun'da yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, "Bu dosya neden kapatılmaya çalışıyor?" diye soruyor.

    Zabıta ekipleri, Kadıköy'de CHP adayı Odabaşı'nın pankartlarını söktü
    Zabıta ekipleri, Kadıköy'de CHP adayı Odabaşı'nın pankartlarını söktü

    CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Kadıköy minibüs yolu üzerindeki pankartları, zabıta tarafından tek tek söküldü.

    Ankara’da işçilerin vereceği "ders" sonucu belirleyecek
    Ankara’da işçilerin vereceği "ders" sonucu belirleyecek

    Ankara'da fabrikaların söylediği, seçim sonuçlarına ilişkin önemli işaretler sunuyor. İşçiler Ankara’da AKP’ye bir ders vermeyi konuşuyor.

    LC Waikiki işçileri sandığa geçim derdiyle gidecek
    LC Waikiki işçileri sandığa geçim derdiyle gidecek

    LC Waikiki işçilerinin seçim gündemi yoksulluk. Berivan Balkay, LCW işçilerinin yerel seçim tartışmalarını yazdı.

    Patronlarından ayrı, patronlarının partilerinden ayrı çekiyorlar
    Patronlarından ayrı, patronlarının partilerinden ayrı çekiyorlar

    BİM ve FİLE marketlerinde çalışan iki işçi AKP’nin patronların partisi olduğunu belirterek, “Bunlar yukarıda durdukça koşullarımız iyileşmez” diyor.

    Urfa’da beka değil işsizlik konuşuluyor
    Urfa’da beka değil işsizlik konuşuluyor

    Urfa'da seçimin nabzını tuttuk: Halk ne hükümetten ne belediyeden memnun.

    Zümrüt Gıda’da 12 günlük direnişin kazandırdıkları
    Zümrüt Gıda’da 12 günlük direnişin kazandırdıkları

    Umut Yeğin Zümrüt Gıda işçilerinin direnişine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Ekonomi temel sorun
    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Ekonomi temel sorun

    İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle yerel seçimi konuştuk: Dışarıda arkadaşlarla oturup bir çay içmek için hesap yapmak zorundayız.

    TKP: Belediyeleri şirket gibi yönettiler, hesaplaşacağız
    TKP: Belediyeleri şirket gibi yönettiler, hesaplaşacağız

    TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu: Belediyeleri çoğunlukla rant çeteleri yönetiyor.

    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar
    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

    Kılıçdaroğlu'dan Mansur Yavaş iddialarına yanıt: "Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, bunu içlerine sindiremiyorlar.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

    ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden kararı imzaladı.

    Soylu: Terörle bağlantısı olanlar seçilmeleri halinde açığa alınacak
    Soylu: Terörle bağlantısı olanlar seçilmeleri halinde açığa alınacak

    İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak.