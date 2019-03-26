Çiftlik Bank iddianamesi: 18 kişi için 75 bin 260’ar yıl hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonunda, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 48 şüpheliden 7'sinin firari olduğu, 11 şüphelinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, bu kapsamda 18 kişinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (İstanbul/AA)

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