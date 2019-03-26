Boşandığı eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

Bursa'da boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi (38) 23 yerinden bıçaklayarak öldürüp, çantasını gasbetmekten tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu (45), cinayetten müebbet, gasp suçundan 6 yıl hapis verdi.

DHA'da yer alan habere göre, kadın cinayeti geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gündoğdu, işyerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip ederek karşısına çıktı. Gündoğdu, Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli hayatını kaybetti. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı. Gözaltına alınan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

SANIĞIN AVUKATINDAN SKANDAL SÖZ: "YERİNDE OLSAM DÖVERDİM"

Hakkında "kasten öldürmek" ve "yağma" suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları katıldı. Gündoğdu’nun avukatı Bünyamin Aygece, eski savunmaları tekrarlayıp, sanığın tahrik altında suçunu işlediğini iddia ederek "Ben sanığın yerinde olsaydım, öldürmeyebilirdim belki ama döverdim" dedi.

Eski savunmalarını tekrarlayan sanık Hasan Gündoğdu, "Benim diyecek bir şeyim yok" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Hasan Gündoğdu’ya, "kasten öldürmek" suçundan indirim maddelerini uygulamadan ömür boyu, gasptan ise 6 yıl hapis verdi. (HABER MERKEZİ)