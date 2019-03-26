Alman-Fransız Parlamentosu ilk kez toplandı

Almanya ile Fransa arasında 22 Ocak’ta tarihi Elize Anlaşması’nın Aachen Anlaşması olarak güncellenmesinden sonra ilk kez Alman-Fransız Parlamentosu toplandı. Her iki ülkeden 100 milletvekilinin katılımıyla yapılan ilk oturumda Almanya Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile Fransa Meclis Başkanı Richard Ferrand arasında “mini parlamento” konusunda anlaşma imzalandı. Sonra da parlamento oturumuna geçildi.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Ferrand, her iki ülkeden parlamenterlerin katılımıyla yapılan ilk oturumu ilişkilerdeki yakınlaşmada “yeni boyut” olarak nitelendirdi. Schaueble de Alman-Fransız Parlamentosunun ekonomi, dışişleri, savunma ve güvenlik politikalarında önemli tartışmalar yürüteceğine inandığını ifade etti.

Her iki ülkeden 50’şer parlamenterin katılımıyla oluşan parlamento yılda iki kez toplanacak. Oturumlar değişimli olarak Paris ve Berlin’de gerçekleşecek. Toplantılarda özellikle Avrupa Birliği (AB) ve dünya politikaları konusunda tartışmaların yapılması bekleniyor. Yeni meclisin karar yetkisi yok. Alınan kararların ulusal meclisler tarafından da onaylanması gerekiyor. Parlamentonun kendisine ait bir bütçesi de olmayacak.

22 Ocak’ta imzalanan Aachen Anlaşması’nda her iki ülkeden parlamenterlerin katılımıyla bir meclisin kurulması öneriliyordu. (Köln/EVRENSEL)