AKP'nin meclis üyesi adayı "FETÖ"den gözaltına alındı

Şırnak’ın İdil ilçesinde AKP'nin 4. sıra belediye meclisi üyesi adayı olan Avukat Hamdullah Demir, "FETÖ" operasyonunda gözaltına alındı ve İstanbul’a götürüldü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, İstanbul merkezli olarak "FETÖ"nün yargı ayağına 37 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlenmişti. Operasyonda "ders çalıştırma evleri" adı altında, "hücresel hakim ve savcı çalışma evleri" oluşturulduğu, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiği açıklanmıştı.

Söz konusu operasyonda bu evlerde kaldıkları tespit edilen 108’i avukat 126 şüpheliden 73’ü yakalanmıştı. Operasyon kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde gözaltına alınan Avukat Hamdullah Demir, evi ve bürosu arandıktan sonra Emniyet’e götürüldü.

Avukat Demir’in AKP İdil Belediyesi meclis üyeliği 4’üncü sıra adayı olduğu bildirildi. (HABER MERKEZİ)