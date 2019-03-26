Zabıta ekipleri, Kadıköy'de CHP adayı Odabaşı'nın pankartlarını söktü
CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Kadıköy minibüs yolu üzerindeki pankartları, zabıta tarafından tek tek söküldü.
26 Mart 2019 08:09
İstanbul Kadıköy'de zabıta ekipleri, CHP Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın pankartlarını sökerken görüntülendi.
Kazım Bilgen adlı yurttaşın çektiği videoda, CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Kadıköy minibüs yolu üzerinde bulunan pankartlarının zabıta ekibi tarafından tek tek söküldüğü görülüyor. Sivil polis aracının da eşlik ettiği zabıta ekibinin, AKP'nin pankartlarına ya da afişlerine dokunmadığı da videoda görülüyor. (HABER MERKEZİ)
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