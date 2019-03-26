Çanakkale'de mültecileri taşıyan tekne battı: 4 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan mültecileri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve 1 bebek yaşamını yitirdi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup mülteci, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı. İran ve Afganistan uyruklu 15 kişiyi taşıyan tekne bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu.

Teknede bulunan mültecilerden 4'ünün cesetine ulaşıldı. Kurtarılan 11 kişi ise Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerden 3'ünün kadın, birinin ise bir bebek olduğu öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Behramkale güneyi 1,7 deniz mili mesafede, mültecilerin bulunduğu bir fiber teknenin battığının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeye 5 sahil güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin kurtarıldığı, 3 kadın ve 1 bebeğin cesetlerinin denizden alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kurtarılan mültecilerden alınan ilk ifadelerden, teknede 15 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

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