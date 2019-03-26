26 Mart 2019 01:14

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

Kılıçdaroğlu'dan Mansur Yavaş iddialarına yanıt: "Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, bunu içlerine sindiremiyorlar.

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mansur Yavaş ile ilgili iddialara yanıt veren Kılıçdaroğlu "Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, bunu içlerine sindiremiyorlar." açıklamasını yaptı. 

    "HDP İLE İTTİFAK" YANITI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin HDP'yle ittifak kurduğu yönündeki eleştirilere şöyle cevap verdi:

    "Hayır. Zaten görüşme yapsam onların istihbarat örgütleri var. Derler ki Kılıçdaroğlu, şu dakika, şu saatte, şu otelde, şu yolda, şu caddede görüştü.' Biz onları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Böyle bir şey yok. Sandıkta ittifak. Biz herkesin oyuna talibiz. Kim olursa olsun. Biz AK Parti'liden de MHP'liden de... Herkesten oy isteriz. Niye seçim çalışması yapıyoruz? Oy için. Neden vatandaşın ayağına gidiyoruz. Bunun için. İlk mitingi güneydoğu da Sason'da yaptım. Ne için? 'CHP'li belediyeye oy verin.' diye. Akılla mantıklaI bağdaşmayan, mutfaktaki yangını göstermemek için 'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP'yle iş birliği yapıyor.' İş birliği yapsak deriz. Yalan mı söyleyelim? Kaldı ki HDP de diğer partiler gibi yasal bir parti. Kim söylüyor bunu? Sadece ben mi? AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da söyledi. 'Ben HDP'lilerin oyuna talibim.' dedi. Keşke herkes bize oy verse. Herkesin oyuna talibiz. Neden dil döküyoruz?"

    YENİ ZELANDA SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası açıklamaları eleştirilen Kılıçdaroğlu, söylemlerine açıklık getirdi.

    Konuşmasının bütününün incelenmesi durumunda söylendiği gibi bir sonucun çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Yeni Zelanda'da yapılan olayı kınadım, lanetledim. Batı'nın bu konuda sorumluluğunu hatırlattım. O teröristin yetişmesini bir anlamda sağlayan atmosferin ne olduğunu ve atmosferle mücadele edilmesi gerektiğini, İslam dünyasının da bu bağlamda teröre karşı olması gerektiğini, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade ettim. Onlar oradan bir cümleyi aldılar. Onlar bu teröre karşı tek yürek durdular. Yeni Zelanda halkı ve siyaset kurumuna gerçekten teşekkür ederim. Başbakanın bu konudaki tavrıyla... Parlamentonun açılışında Kur'an-ı Kerim okutuldu. Ölenler ve yararlılar saygıyla anıldı. Türkiye'de de parlamentoda siyasi partiler ortak bir deklarasyon yayınladılar. Ekrem İmamoğlu da benzer bir şey yaptı. O da Eyüpsultan'da mevlit okuttu."

    "GERÇEKTEN SEÇMENİMİZİ KIRDIK"

    "CHP'li seçmenin son seçimlerden sonra CHP'ye biraz küstüğü, sandığa küsmüş olabileceği yorumları yapılıyordu. Aradan geçen sürede onları ikna edebildiğinizi düşünüyor musunuz, sizce CHP'li seçmenin seçime katılımı nasıl olacak?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

    "Gerçekten biz referandum sürecinde seçmenimizi kırdık. Bunun kabahati bize ait ama onu kendi içimizde, çözdük, büyük ölçüde çözdük. Anlattık da neden nasıl olduğunu. Bugün geldiğimiz noktada şu gerçekle karşı karşıyayız. Çıkardığımız bütün adaylar kamuoyunun ilgisini çeken, sevilen, bir şeyler yapmak isteyen, dürüst, kenti kucaklayan ve arkasında bir başarı hikayesi olan adaylar. Dolayısıyla bu adayların belediye başkanları olarak seçilmesi başlı başına güzel bir olay. Bizim tabanımız sadece CHP'liler değil, AK Parti'liler de MHP'liler de Saadet'liler de... Diyelim ki herhangi bir yerde iyi bir aday gördüklerinde gidip oylarını vereceklerdir."

    MANSUR YAVAŞ İDDİALARINA YANIT: HEPSİ HİKAYE

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddiaların sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı: 

    "Bunların hepsi hikaye. Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, bunu içlerine sindiremiyorlar. Nasıl iftira atabiliriz, nasıl karalama yapabiliriz, nasıl oy almasın diye özel bir çaba harcayabiliriz, bunu yapıyorlar. Mansur Yavaş ne yapmış Allah aşkına. Mansur Yavaş başarılı bir avukat. Mansur Yavaş'a götürdüler, teklif ettiler AK Parti, 'Gel bizden aday ol.' diye olmadı. Bilmiyorlar mıydı bunu? Olmadığı için. Ne söylerlerse söylesinler Mansur Yavaş da Ankara'yı kazanacak ve Ankara'yı Cumhuriyet'in başkenti yapacak, başkent kimliğini o Kurtuluş Savaşı'ndaki Ankara'nın başkent kimliğini yeniden kazandıracak. Sosyal alanlarıyla düşünceleriyle üniversiteleriyle yeşil alanlarıyla farklı bir Ankara yapacak."

    Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile ilgili iddiaları ne zaman öğrendiğine ilişkin soruya "Uzun süredir söyleniyordu. Kimsenin de üzerinde durduğu yoktu. Hiçbir değeri yok, hiçbir önemi yok. Zaten bir çocuk tacizcisi, bir ruh hastası siz şimdi bunun sözüne mi güveneceksiniz, hayır. Mansur Yavaş'ın kimliği de kişiliği de oturmuş, saygın bir kimliği var, kişiliği var, başarılı bir belediye başkanlığı var, iyi bir siyasetçi, temiz bir siyasetçi, herkesi kucaklayan bir siyasetçi. Herkesi kucaklayan bir siyasetçi, hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir siyasetçi, böyle bir kimliği var." karşılığını verdi. (AA)

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