Malatya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Malatya'da belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraflar: Wikimedia Commons
Malatya, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı illerden biri. Büyükşehirde AKP son yerel seçimi oyların %61’ini alarak kazanmış olsa da kentte CHP’nin seçmen kitlesi de azımsanmayacak seviyede.
Malatya’da AKP ve MHP Cumhur İttifakı adaylarıyla, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı adaylarıyla seçime giriyor.
EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek
BÜYÜKŞEHİR’DE BAĞIMSIZ ADAY ŞERİF DEMİREL: YÖNETİMDE HALK OLMALI
Malatya’da büyükşehir belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Şerif Demirel, seçime giren diğer partiler ve isimler arasından söylemleriyle sıyrılıyor. Emek Partisinin de (EMEP) desteklediği Şerif Demirel, halkın yerel yönetim mekanizmasında dolaysız olarak yer alması için halk meclisleri kurulması gerektiğini söylüyor.
Malatya Bağımsız Adayı Şerif Demirel: Yönetimde halk olmalı
EMEP’in Malatya’da desteklediği bir başka isim ise Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Bağımsız Adayı Nejdet Bali. Uzun yıllardır Emek Partisinde görev alarak emek mücadelesinin içierisinde bulunan Bali, “Akçadağ ilçesinde halkın daha çok tarımla yaşamını sürdürmesinden kaynaklı, üretim bizim öncelikle mücadele alanımız olacaktır. Tüm Akçadağ halkının sorunlarını beraber çözeceğiz” diyor.
Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele
MALATYA’DA HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?
Bağımsız Aday: Şerif Demirel
AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) : Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı adayı)
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) : Soner Gökçe (Millet İttifakı adayı)
TKP (Türkiye Komünist Partisi) : Ferhat Tunçdemir
SP (Saadet Partisi) : Osman Cemali Marasalı
DP (Demokrat Parti) : Mehmet Cahit Karakuş
BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) : Mesut Günışık
VP (Vatan Partisi) : Hüseyin Koç
DSP (Demokratik Sol Parti) : Haydar Levent
Malatya bağımsız adayları, Gürkan'ın katılımıyla seçim bürosu açtı
MALATYA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM MALATYA SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ MALATYA SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MALATYA SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ MALATYA SONUÇLARI
Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik