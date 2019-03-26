Malatya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Malatya, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı illerden biri. Büyükşehirde AKP son yerel seçimi oyların %61’ini alarak kazanmış olsa da kentte CHP’nin seçmen kitlesi de azımsanmayacak seviyede.

Malatya’da AKP ve MHP Cumhur İttifakı adaylarıyla, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı adaylarıyla seçime giriyor.

EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

BÜYÜKŞEHİR’DE BAĞIMSIZ ADAY ŞERİF DEMİREL: YÖNETİMDE HALK OLMALI

Malatya’da büyükşehir belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Şerif Demirel, seçime giren diğer partiler ve isimler arasından söylemleriyle sıyrılıyor. Emek Partisinin de (EMEP) desteklediği Şerif Demirel, halkın yerel yönetim mekanizmasında dolaysız olarak yer alması için halk meclisleri kurulması gerektiğini söylüyor.

Malatya Bağımsız Adayı Şerif Demirel: Yönetimde halk olmalı

EMEP’in Malatya’da desteklediği bir başka isim ise Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Bağımsız Adayı Nejdet Bali. Uzun yıllardır Emek Partisinde görev alarak emek mücadelesinin içierisinde bulunan Bali, “Akçadağ ilçesinde halkın daha çok tarımla yaşamını sürdürmesinden kaynaklı, üretim bizim öncelikle mücadele alanımız olacaktır. Tüm Akçadağ halkının sorunlarını beraber çözeceğiz” diyor.

Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

MALATYA’DA HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

Bağımsız Aday: Şerif Demirel

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) : Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı adayı)

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) : Soner Gökçe (Millet İttifakı adayı)

TKP (Türkiye Komünist Partisi) : Ferhat Tunçdemir

SP (Saadet Partisi) : Osman Cemali Marasalı

DP (Demokrat Parti) : Mehmet Cahit Karakuş

BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) : Mesut Günışık

VP (Vatan Partisi) : Hüseyin Koç

DSP (Demokratik Sol Parti) : Haydar Levent

Malatya bağımsız adayları, Gürkan'ın katılımıyla seçim bürosu açtı

MALATYA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM MALATYA SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ MALATYA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MALATYA SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ MALATYA SONUÇLARI

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