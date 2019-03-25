Soylu: Terörle bağlantısı olanlar seçilmeleri halinde açığa alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını” söyledi. Soylu, “Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4’ü hakkında DEAŞ’tan” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber’de yayınlanan “Basın Kartı” programına katıldı.

Yerel seçimde belediye meclis üyesi adayı olan 378 kişinin “terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini” öne sürdü. Soylu, “Bunun 325’i PKK/KCK. 178’ine bizatihi adli ve idari işlemler yapılmış PKK’dan. FETÖ 45, aşırı sol 4, DEAŞ 4” diye konuştu.

“Bunlar görev yapamazlar size söyleyeyim” diyen Soylu, “İçişleri olarak biz idari tarafından sorumluyuz. Bunların hala PKK ile iltisakları söz konusudur. Bunlar belediye meclis üyeliği falan yapamaz, biz hepsini açığa alırız” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)