Türkiye Moldova'yı 4-0 mağlup etti
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti.
Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 yenerek, grup maçlarına 2'de 2 ile başladı.
Eskişehir'de oynanan maçta rakibine büyük üstünlük kuran Türkiye, iki maç sonunda puanını 6'ya yükseltti.
Gruptaki ilk karşılaşmasında da Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'la geçen Türkiye, ikinci maç sonunda 6 gol atmış oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki 3. maçında 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa'yı konuk edecek.
Maçta savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ve Kaan Ayhan, A Milli Takım forması ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.
Hasan Ali, karşılaşmanın 24. dakikasında Türkiye’yi öne geçiren golü atarken, Kaan Ayhan da 70. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.
Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Efecan Karaca da ilk kez A Milli Takım formasını giydi. (AA)