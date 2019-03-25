25 Mart 2019 22:04
Son Güncellenme Tarihi: 26 Mart 2019 17:02

Venezuela'da başkent ve 15 eyalette elektrik kesintisi sürüyor

Venezuela'da dün başlayan ve hala süren elektrik kesintisi nedeniyle ülkedeki kamu ve özel sektör faaliyetleri durduruldu, eğitime 24 saat ara verildi

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Venezuela'da başkent ve 15 eyalette elektrik kesintisi sürüyor

Fotoğraf: Mustafa Yalçıner/Evrensel

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    Venezuela'nın 25 Mart'ta başlayan ve hala süren ülkenin büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle eğitim öğretime 24 saat ara verildi, kamu ve özel sektörde faaliyetler durduruldu. 

    Başkent Caracas'ın neredeyse tamamının yanı sıra Aragua, Anzoategui, Miranda, Falcon, Merida, Tachira, Sucre, Carabobo'nun da aralarında bulunduğu en az 15 eyaletin büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor.

    Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, hala süren kesintiden ötürü hükümetin tüm ülkede çalışma ve eğitim faaliyetlerine 24 saat ara verilmesi kararı alındığını duyurdu. Rodriguez, hükümetin sorunu çözebilmek için çalıştığını vurguladı.

    Ülkede elektrikler dün yerel saatle 13.00 sularında kesilmiş, Rodriguez kesintiye yeni bir sabotajın neden olduğunu söylemişti.

    Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise kesintiye yüksek gerilim hatlarındaki bir yangının sebep olduğunu iddia etmiş ve hükümeti ülkeye "elektrik dahi sağlayamamakla" suçlamıştı. (Bogota/AA)

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