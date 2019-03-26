TKP: Belediyeleri şirket gibi yönettiler, hesaplaşacağız

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Adayı Zehra Güner Karaoğlu, “Sermayeye teslim olmuş bir kent” olarak tanımladığı İstanbul’da işçi ve emekçilerin sorunlarından, ihtiyaçlarından söz edilmediğini ifade etti. TKP’nin, yerel seçim çalışmalarını, işçilerin ve emekçilerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması için gerçekleştirdiğini anlatan Güner Karaoğlu, “İşçilere siyasetin yolunu en başta, adaylık sürecinde kapatan düzen partilerinin aksine TKP adayları işçilerden, emekçilerden oluşuyor. Sadece belediye başkanlıklarında değil, İstanbul’un tüm ilçelerinde belediye meclis üyesi adaylarıyla da seçimlere giriyoruz.” diye konuştu.

"RANT ÇETELERİNİ DAĞITMAKLA İŞE BAŞLAYACAĞIZ"

Belediyeciliğin rant paylaşımına odaklanmış durumda olduğunu ifade eden Güner Karaoğlu, seçilmesi durumunda izleyeceği belediyecilik anlayışını anlattı: “Belediyeleri çoğunlukla rant çeteleri yönetiyor. Komünistler ise belediyelerin etrafında kümelenmiş rant çetelerini dağıtmakla işe başlayacak. Tek bir patron ve müteahhit belediyeleri kendi çıkarları için kullanamayacak, ondan yararlanamayacak. Tek hedef emekçilerin yaşam niteliğinin gelişmesi olacaktır. Belediyenin tüm faaliyeti halkın ihtiyaçlarına göre planlanacaktır. Bugün patronlarla, müteahhitlerle, cemaatlerle yönetilen kentin sahibi olan milyonların yönetime katılmasının kanallarını oluşturacağız.

Mevcut belediye anlayışını eleştiren Güner Karaoğlu, İstanbul’un 25 yıldır patronların çıkarlarını önde tutarak yönetildiğini söyledi. Güner Karaoğlu, “Mevcut belediyecilik anlayışının sonuçları yağma, talan, betonlaşma. Ve tabii ülkemizdeki gericileşmeye paralel kentteki gericileşme. Birbirlerini eleştiriyorlar ama iktidar ve muhalefet kenti birlikte yönettiler. Belediye meclislerinde kararları birlikte aldılar. Yağmayı talanı, birlikte yönettiler. Halkın malına el koydular. Kent planlaması değil, kentin sonunu getiren projeleri her şeyden önde geldi. Her şeyden önce, belediyeleri şirket mantığı ile yönettiler. Belediye başkanları da şirket yöneten patron gibi davrandı. Kenti, insanı, çevreyi, doğayı sömürdüler, sömürüyü artırdılar. Kentin yağmasında birinci dereceden söz sahibi oldular. Bu anlayış ile hesaplaşmak, bu düzenin yerine işçi ve emekçilerin refahı ve mutluluğu için TKP’ye oy istiyoruz.” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)