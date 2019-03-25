Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan üretici köylü ve kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Kamber köyünde üretici köylülerle ve kadınlarla bir araya geldi. Ev toplantısında “Daha önce pek bir araya gelemiyorduk. Kadınlarımız bu tip toplantılara katılmazlardı. Ama buraya geleceğinizi duyan ablam bile Kayseri’den çıktı geldi. Sayenizde bir araya geldik teşekkür ederiz” sözleriyle karşılandı. Köyde gençler için iş olanaklarının olmadığına değinildi. Üretici köylülerin yaşadığı sorunlar konuşuldu.

“EMEKÇİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK”

Aslandoğan ev toplantısında Kamberli yurttaşlara seslendi. “Yukarıda bir takım pazarlıklar yürütenler, halkın fikirlerini sormuyor. Onların bu pazarlık kaygılarından ziyade bizim taleplerimizin esas alındığı demokratik halkçı belediyeciliği tartıştık. Ve kadının, işçinin, emekçinin, kadının yaşamını kolaylaştırma hedefiyle yola çıktık” diyerek neden aday olduğunu açıkladı.

“Şehrin dışında bir köy olan Kamber’de hizmetlerden yararlanamayan sizlerin talepleri bizler için çok değerli” diyen Aslandoğan’a kadınlardan ilgi yoğundu. Aslandoğan, “Emeğiyle geçinenler bir tarafta, para babaları, sermayedarlar bir tarafta. Biz emekten yana, emekçilerden yana bir belediyecilik tarif ediyoruz. Kadının güçlenmesi için üretimde yer alması gerekir. Bunun önündeki engelleri de kaldırmak öncelikli hedefimiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“ÜRETİCİ KÖYLÜYÜ DESTEKLEYECEĞİZ”

Aslandoğan, bir başka ev toplantısında çiftçinin desteklenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve ürünlerin kooperatifler kurularak değerinde satılması gerektiğine dikkat çekerken üretici köylü kadınlar “Senelerdir hayvancılık yapıyoruz. Her şeyi alırken pahalıya alıyoruz. Ama satarken ucuza satmak zorunda kalıyoruz. Peynir üretimi yapıyoruz ama değerinde alıcı bulamıyoruz. Öte yandan sütçü bizden 1 lira 30 kuruşa sütü alıyor ama çok daha pahalıya satıyor. Yemler çok pahalı. Çoban parası, ilaç, mazot vs. maliyetleri çok yüksek” sözleriyle sorunlarını dile getirdi.

Köyde gençlerin iş olanağının azlığına dikkat çekilen toplantıda gençlerin inşaatlarda günü birlik işlere gittiği vurgulandı.

“KAZANIRSAK HESAP VERECEĞİZ, KAZANAMAZSAK HESAP SORACAĞIZ”

Ev toplantılarının ardından köy kahvehanesinde köylülere seslenen Aslandoğan, bir vatandaşın “Arazilerimizi şirketlere sattık. Şimdi hayvanlarımızı otlatacak yer bulamıyoruz” sözleri üzerine “Oy verin sizi kurtaralım demiyoruz, oy verin kurulacak halk meclisleriyle birlikte yönetelim diyoruz” diyerek çağrı yaptı. Rantçı değil, halkçı belediyeciliğin mümkün olduğu vurgulayan Aslandoğan, “10 yıllardır emek mücadelesinin içerisindeyiz. Her zaman işçilerin, kadınların, üretici köylülerin mücadelesinde yer aldık. Bundan sonra da yine hak arama mücadelesine devam edeceğiz. Kazanırsak hesap vereceğiz. Kazanamazsak sizlerle beraber o yönetimlerden hesap soracağız” diyerek mücadelenin seçimlerle sınırlı olmadığını vurguladı. (Kayseri/EVRENSEL)

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