26 Mart 2019 04:05

LC Waikiki işçileri sandığa geçim derdiyle gidecek

LC Waikiki işçilerinin seçim gündemi yoksulluk. Sinan Ceviz LCW işçilerinin yerel seçim tartışmalarını yazdı.

LC Waikiki işçileri sandığa geçim derdiyle gidecek

Fotoğraf: Fırat Turgut - Evrensel

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    Sinan CEVİZ
    İstanbul

    Ünlü giyim markası LC Waikiki’nin Esenyurt’ta bulunan deposunda çalışan işçiler hangi partiyi desteklerse desteklesin hep aynı dertten yakınıyor: “Geçinemiyoruz.” Kredi borçlarını ödeyemeyenler, bir evde en az iki kişi çalışıp geçinemeyenler, evlilik hayali kurup da elde avuçta bir birikimi olmayanlar... Ortak nokta geçinememek. 4 bin işçinin çalıştığı LC Waikiki depolarında bu seçimlerde işçilerin tercihlerini ekonomik gelişmeler etkilemiş durumda.

    LC Waikiki işçileri seçime sayılı günler kala tedirgin bir şekilde çalışıyor. Bunun sebebi bir süredir depoda çalışan işçilere uygulanan baskılar. İşçiler iş güvenliği kuralları gerekçe gösterilerek tutanak tutulduğunu ve primlerinin düşürüldüğünü ifade ediyor. Her anın izlendiğini belirten işçiler tek tek işten çıkartılan işçi sayısının arttığını ve yaşanan ekonomik gelişmelerden kaynaklı işsiz kalmaktan çekindiklerini belirtiyor. Prim uygulamasından kaizen sistemine kadar yaşadıkları birçok sorunun yanında her seçim döneminde olduğu gibi bir sorun daha ayyuka çıkmış durumda: Kutuplaşma...

    Konuştuğumuz işçilerden biri durumu şöyle özetliyor: “Önceki seçimlerde AKP’li arkadaşların daha çok sesi çıkıyordu. Şimdilerde ise AKP’ye oy verenlerin çoğu artık vermeyeceğini söylüyor.” Bu iddiayı daha önce AKP’ye oy vermiş bir işçi ise şu ifadelerle doğruluyor: “Hep AKP’ye oy verdim bu seçimlerde oy vermeyeceğim. Hep kötüye gidiyoruz, geçinemiyoruz, ülkenin haline bak...” Tercihini sorduğumuzda ise “Kimseye vermeyeceğim, sandığa gitmeyeceğim” diye yanıt veriyor. LC Waikiki’de daha önce AKP’ye oy vermiş ancak bu seçimde sandığa gitmeyeceğini belirten hatırı sayılır bir kitlenin olduğunu söyleyebiliriz.

    AKP’nin “güçlendikçe şımardığını” aktaran işçiler, bir ders verilmesi gerektiğini ve bunun da seçimlerde AKP’ye oy vermemek olduğunu söylüyor. Görüştüğümüz işçilerin bir kısmı AKP’ye bir kısmı ise MHP’ye oy vermiş geçmiş seçimlerde. Ancak bu partilerin politikalarının artık dertlerine derman olmadıklarının farkındalar. Bu sebeple geçmişte bu partilere oy veren işçiler bugün alternatif arayışı içindeler.

    Kadın işçiler arasındaki tartışmalar da pek farklı değil. AKP Hükümetinden sonra iş hayatına atıldığını ve para kazanmaya başladığını ve bundan memnun olduğunu söyleyen işçiler de var, bu koşullarda çalışmalarına rağmen aldıkları ücretin bir değerinin olmadığını söyleyen de... Ancak yine birleştikleri yer ekonomik kriz. Özellikle son dönemde çıkan yasaların işçilerin lehine değil yönetici ve patronların lehine olduğunu tartışan, bunun sorumlusunun da hükümet olduğunu ve bu sebeplerle alternatif arayışında olduklarını aktaran kadın işçilerin sayısı da az değil.

    Bunlarla birlikte büyükşehirde CHP’ye ilçede ise AKP’ye oy vereceğini belirten ya da tam tersini söyleyen işçiler de var. Ancak CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine destek veren işçilerin daha moralli olduğu görülüyor.

    Bir süredir LC Waikiki işçilerine yönelik bağımsız işçi adaylar üzerinden de bir çalışma sürdürülüyor. Öğle molalarında, duraklarda işçilere seslenen Emek Partisi üyeleri, LC Waikiki işçilerini bağımsız işçi adayları desteklemeye çağırıyor. Bu çalışma kapsamında işçilere birlik çağrısı da yapılıyor. Konu birlik olmaya gelince ise iki eğilim öne çıkıyor. Bazı işçiler deneyimleri olduğunu, sendikalaşmaları gerektiğini belirtirken bazı işçiler ise “Bu işyerinde zor” diyor. Ancak bağımsız işçi adayların ulaşabildikleri LC Waikiki işçileri arasında iki seçeneğin dışında bir alternatifi tartıştırdığını ve bunun ilgiyle karşılandığını söyleyebiliriz.

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