25 Mart 2019 22:21

Karaburun’da ÖÇKA’ya rağmen RES imar planları onaylandı

Karaburun’da 12 türbinden oluşan RES yapılması amacıyla hazırlanan imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak askıya çıkarıldı.

Karaburun’da ÖÇKA’ya rağmen RES imar planları onaylandı

Fotoğraf: DHA

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    Karaburun’da 12 türbinden oluşan rüzgar enerji santrali (RES) yapılması amacıyla hazırlanan imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra askıya çıkarıldı. Karaburun Kent Konseyi ile Karaburun Yurttaş Davacıları, yarımadanın özel çevre koruma bölgesi (ÖÇKA) ilan edildiğini hatırlatarak, bakanlığa ÖÇKA ilanının gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

    Karaburun Yarımadası’nda ÖÇKA ile plan yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçerken, ilçede RES, balık çiftlikleri, taş ocakları gibi projeler de dahil olmak üzere birçok yatırım, planlama yapılana kadar durduruldu. İlçede RES türbinleri bulunan firmanın, 12 türbin daha kurmak için hazırladığı 1/5 bin ölçekli ilave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylandı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan planlar, 6 Nisan’a kadar askıda olacak.

    ‘İPTAL KARARLARI MÜCADELENİN SONUCU’

    Karaburun Kent Konseyince yapılan yazılı açıklamada, daha önce aynı firmaya RES projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının, açılan davaların ardından 2 kez iptal ettirildiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca üretim lisansının da 1 kez iptal ettirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    “Bu iptal kararları, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur. Ne yazık ki bu iptal kararlarına karşın, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilendi. Ancak bizler, böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, ‘yenilebilir-temiz enerji’ adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. ÖÇKA sürecini denetleme yetkisini üzerine alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz.” (İzmir/DHA)

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