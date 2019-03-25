İsveçli Vekil Kayhan: Erdoğan’ın söylemi gençlerin göçüne neden oluyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert söylemlerinin ve Türkiye'deki baskıların beyin göçüne yol açtığını söyledi.

Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e çalışmak için gelen bir işi ailesinin çocuğu olan 29 yaşındaki Sultan Kayhan, 2018 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçildi.

Kayhan Evrensel’in Türkiye’deki gelişmeler ve yerel seçimlerle ilgili sorularını yanıtladı.

"BASKILAR BEYİN GÖÇÜNE YOL AÇIYOR"

Türkiye’de muhalifler üzerindeki baskıların yoğunlaşmasının beyin göçüne yol açtığını, yüksek okul mezunu gençlerin Türkiye’yi terk ederek başka ülkelere yerleştiklerini söyleyen Kayhan, devamında şunları kaydetti: “Bu, Türkiye için çok olumsuz gelişme. Ülke yetenekli insanlarını kaybediyor. Bu insanlar demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde büyük katkılarda bulunabilirdi. Bunların ülkeyi terk etmesiyle geriye kalan muhafazar kesim daha fazla etkili oluyor. Ne yazık ki Türkiye’de görüşlerini açıkça söyleyenler de cezaevlerine atılıyor.”

Erdoğan’ın HDP kazansa bile belediyelere kayyım atayacağını söylemesini de eleştiren Kayhan, “Demokratik yöntemle halkın seçtiği temsilciler görevden alınamaz. Halkın iradesi belediyeler ve parlamentoda temsil edilmeli” dedi.

Kayhan, “Biz burada Türkiye’deki demokratik güçleri destekleyeceğiz. İnsan haklarını ve siyasi tutsakların serbest bırakılmalarını istiyoruz. Bazıları yanlış düşündüğüne kanaat getirdiği için insanlar cezaevlerine atamamalı” şeklinde konuştu.